Inter, quattro rinnovi sul tavolo: Calhanoglu detta le condizioni, Dimarco aspetta

MILANO - Non c’è solo Marcus Thuram. A 45 giorni da Natale, non è di regali, ma di incontri a metà strada che avrà bisogno l’autunno dell’Inter . Sulla scrivania della dirigenza, oltre al francese, i fascicoli caldi non mancano. A sinistra, il più attuale riguarda Carlos Augusto, ma c’è anche Federico Dimarco: l’Inter conta di averli entrambi a lungo. Per il brasiliano, che in questa parte di stagione si è imposto come un titolare aggiunto - e uno dei più in forma in assoluto -, c’è già un accordo fino al 2031, tre anni oltre la scadenza attuale, solo da formalizzare.

Quanto a Dimarco, tra Feyenoord e Como è sembrato rivitalizzato: una rinascita arrivata in concomitanza con l’esercizio, da parte del club, dell’opzione per prolungare il suo contratto fino al 2028, evitando di avere un pezzo fondamentale della squadra di Cristian Chivu in scadenza. La clausola era unilaterale, ma la scelta è stata condivisa con il giocatore: il tempo guadagnato in più servirà infatti a trovare un accordo lungo, fino al 2029 o al 2030, con adeguamento dell’ingaggio. I primi contatti risalgono a settembre, quando Baccin ha incontrato i suoi agenti a Madrid, il giorno della partita con il Real. A quell’approccio dovranno seguirne altri, ma non sembrano esservi grossi dubbi.

Calhanoglu e Bastoni, temi caldi

Ha detto di non averne nemmeno Hakan Calhanoglu che, invece, a giugno si libererebbe, almeno in base al contratto attuale. Dopo la gara con il Como - insieme alla Juventus, uno dei club alla finestra - ha mandato un messaggio ai tifosi: «Sono qui da cinque anni, abbiamo vinto tanto insieme e non c’è da fare casino». Nel suo contratto, un’opzione del genere non c’è, ragione per cui l’unico canale per arrivare al rinnovo è quello aperto da tempo con il suo agente, Gordon Stipic, che chiede un biennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione. Al di là delle parole, il centrocampista turco, che compirà 33 anni a febbraio, rimarrebbe davvero volentieri a Milano. L’Inter ha aperto al rinnovo e deve definire la proposta da presentare al regista, a partire dalla sua durata: l’intenzione di arrivare a dama c’è da parte di entrambi. Scade nel 2028 il contratto di Alessandro Bastoni, un altro che l’Inter vorrebbe trattenere e che ha sempre voluto rimanere. Le indiscrezioni sull’interesse del Barcellona circolano a targhe alterne, ma il difensore, per cui l’anno agli sgoccioli è stato tutto fuorché da incorniciare, sta bene a Milano e in nerazzurro.