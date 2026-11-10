Thuram, il rinnovo Inter parte in salita: l'offerta non convince e dall'estero...
Un matrimonio a vita, diktat del Fondo permettendo. Fosse un film, potremmo intitolare così la vicenda di mercato riguardante Marcus Thuram e l’Inter che - va detto - stanno bene insieme e progettano di proseguire ancora a lungo la loro love-story. Occhio però al contratto in scadenza nel 2028 che rischia di diventare un pericolo reale per la società nerazzurra. Nei giorni scorsi, infatti, sono partiti i dialoghi per cercare di estendere il legame col centravanti francese per altri tre anni.
Inter, il rinnovo di Thuram sul tavolo
Lavori in corso anche se l’inizio è stato tutt’altro che in discesa. Il motivo è semplice: il numero 9 nerazzurro è tuttora tra gli elementi più pagati della rosa, dato che percepisce 6,5 milioni a stagione più bonus (per avvicinarsi a quota 8). Motivo per cui i parametri economici della trattativa sono in partenza di per sè elevati e cozzano con l’idea iniziale del club di viale della Liberazione, che prevede per i calciatori trentenni della rosa una riduzione degli emolumenti.
Queste le linee guida con le quali devono destreggiarsi Beppe Marotta e Dario Baccin. Tradotto: l’Inter ragiona su un nuovo accordo da 4,5-5 milioni di base fissa più tutta una serie di premi e benefit per arrivare, anche in maniera abbastanza semplice e agevole, all’attuale stipendio da 6,5 milioni. Una proposta simile a quella presentata nelle scorse settimane ad altri big della rosa interista.
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