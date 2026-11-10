Inter, si ferma Bonny: cosa è successo e i tempi di recupero
Stop per Ange-Yoan Bonny dopo il match contro il Como. L'attaccante dell'Inter si è sottoposto stamattina agli esami clinici all'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Approfittando della sosta del campionato, il giocatore lavorerà per recuperare ed essere a disposizione di mister Chivu in vista della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta.
Il comunicato dell'Inter
"Ange-Yoan Bonny si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra".
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