“La Juve voleva Frattesi, ma…”: Ausilio svela il retroscena di mercato con l’Inter

MILANO - Piero Ausilio non ha rimpianti: «Ora sto benissimo, l’Inter è stata una parte importante a livello professionale, lunga e unica. Poi, come tutte le belle storie, è finita – le parole dell’ex nerazzurro a Sky Sport -. L’importante è che le situazioni che hanno portato a questo evento siano state gestite nel modo più normale, è stato così da parte mia. Era importante andare via dopo una grande vittoria, l’unica cosa che ho sempre desiderato. E l’ho fatto dopo uno scudetto e una Coppa Italia, oltre ai risultati economici positivi degli ultimi anni. Non sarei mai andato via, o non avrei mai accettato di andare via, dopo un secondo posto o una finale persa come quella di Monaco».

Ausilio su Baccin, Chivu e il futuro dell’Inter: «La vittoria sarebbe anche mia» Per Ausilio insomma era arrivato il momento giusto per lasciare i nerazzurri: «C’erano più ragioni. Marotta non ho avuto più l’occasione di sentirlo, è molto impegnato. Sento e vedo regolarmente Baccin, Chivu e alcuni giocatori. Il fatto che l’Inter abbia dato continuità al progetto affidandosi a Baccin, che è stato mio vice, oltre ad aver inserito Lo Schiavo, una figura che stavo valutando per il parco osservatori, ha dato un senso al mio lavoro. Comunque vedo ancora le partite dell’Inter e tifo per i ragazzi, la vittoria sarebbe anche mia».