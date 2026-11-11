"Non sarà della partita": quarto stop per l'Inter di Chivu. Sorride la Roma di Gasperini, le novità

La pausa nazionali è una boccata d'aria per le big di Serie A, che tra metà ottobre e inizio novembre si sono trovate a dover giocare una lunga serie di partite consecutive praticamente senza pausa. La Juve ha giocato 9 partita, una ogni tre giorni, e i risultati si vedono: tanti, tantissimi infortuni. I bianconeri hanno ritrovato oggi alla Continassa Francisco Conceicao, ma non tutte le squadre possono sorridere. In casa Inter aumenta il numero di problemi fisici, mentre arrivano buone notizie per la Roma di Gasperini.

Inter, tanti infortuni per Chivu I nerazzurri sono al momento secondi in classifica ma nelle ultime 24 ore sono tanti i giocatori costretti a fermarsi per dei problemi fisici. Dopo Thuram, Bonny e Stankovic, oggi si è aggiunto anche Djed Spence. L'esterno inglese ha svolto un allenamento personalizzato con l'Inghilterra e domani non giocherà contro la Croazia. Ad annunciarlo è stato il ct Thomas Tuchel, che in conferenza stampa ha detto: "Non correremo rischi. Domani non sarà della partita. Spagna? Al momento, per quanto ne so, sarà a disposizione. L'auspicio e la convinzione sono che possa svolgere un allenamento individuale venerdì, allenarsi con la squadra sabato ed essere a disposizione domenica". L'impressione, quindi, è che non si tratti di nulla di troppo grave per l'esterno dell'Inter, che però potrebbe saltare gli impegni con la nazionale. Situazione simile anche per Thuram, fermato da un semplice affaticamento muscolare. Entrambi potrebbero utilizzare la pausa per riposarsi in vista del ritorno in Serie A.