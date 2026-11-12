Doppio scatto Inter: Lautaro e Thuram scaldano i motori

La rincorsa di Lautaro Martinez per riprendersi l’Inter sta per entrare nel vivo. Il capitano dei nerazzurri continuerà sino a venerdì a svolgere un lavoro personalizzato – come Luis Henrique, entrambi hanno lavorato pure lo scorso lunedì e martedì, nei giorni di riposo concessi da Chivu –, ma la prossima settimana dovrebbe gradualmente rientrare in gruppo, con l’obiettivo di essere convocato contro l’Atalanta. A Bergamo, teoricamente, dovrebbe sedere inizialmente in panchina, prima di tornare successivamente nell’undici di partenza dei campioni d’Italia. Il rientro di Lautaro sarà fondamentale sia per puntare al primo posto in classifica in Serie A, sia per provare a battere Stoccarda e Borussia Dortmund in Champions League, il che significherebbe poter coltivare ancora l’ambizione di entrare tra le prime otto della graduatoria europea.

Inter, possibile staffetta per Lautaro e Thuram È vero che l’Inter, nonostante l’assenza prolungata del suo leader, ha vinto sei delle sette partite disputate – perdendo dunque solo il derby contro il Milan -, ma è altrettanto vero che anche la sola presenza in campo del 10 nerazzurro assicura grinta, fame di vittoria e un contributo da trascinatore vero per la sua squadra. Out per un problema ai flessori della coscia sinistra rimediato nella pirotecnica sconfitta interna col Brugge in Champions, il sudamericano non vede l’ora di poter tornare a guidare l’attacco interista. Le sedute in campo a buon ritmo proseguono in modo più che positivo e alla ripresa del campionato si potrebbe anche pronosticare una sorta di staffetta con Thuram. Ieri il francese, rispedito a casa da Zidane, causa infortunio - è stato confermato dallo staff nerazzurro che si tratti solo di un affaticamento - ha svolto le specifiche terapie ad Appiano Gentile. Anche lui, qualora i piani dovessero andare come previsto, tornerà a lavorare con i compagni di squadra la prossima settimana. Col figlio d’arte che quindi dovrebbe essere a disposizione del suo allenatore contro l’Atalanta.