Doppio scatto Inter: Lautaro e Thuram scaldano i motori
La rincorsa di Lautaro Martinez per riprendersi l’Inter sta per entrare nel vivo. Il capitano dei nerazzurri continuerà sino a venerdì a svolgere un lavoro personalizzato – come Luis Henrique, entrambi hanno lavorato pure lo scorso lunedì e martedì, nei giorni di riposo concessi da Chivu –, ma la prossima settimana dovrebbe gradualmente rientrare in gruppo, con l’obiettivo di essere convocato contro l’Atalanta. A Bergamo, teoricamente, dovrebbe sedere inizialmente in panchina, prima di tornare successivamente nell’undici di partenza dei campioni d’Italia. Il rientro di Lautaro sarà fondamentale sia per puntare al primo posto in classifica in Serie A, sia per provare a battere Stoccarda e Borussia Dortmund in Champions League, il che significherebbe poter coltivare ancora l’ambizione di entrare tra le prime otto della graduatoria europea.
Inter, possibile staffetta per Lautaro e Thuram
È vero che l’Inter, nonostante l’assenza prolungata del suo leader, ha vinto sei delle sette partite disputate – perdendo dunque solo il derby contro il Milan -, ma è altrettanto vero che anche la sola presenza in campo del 10 nerazzurro assicura grinta, fame di vittoria e un contributo da trascinatore vero per la sua squadra. Out per un problema ai flessori della coscia sinistra rimediato nella pirotecnica sconfitta interna col Brugge in Champions, il sudamericano non vede l’ora di poter tornare a guidare l’attacco interista. Le sedute in campo a buon ritmo proseguono in modo più che positivo e alla ripresa del campionato si potrebbe anche pronosticare una sorta di staffetta con Thuram. Ieri il francese, rispedito a casa da Zidane, causa infortunio - è stato confermato dallo staff nerazzurro che si tratti solo di un affaticamento - ha svolto le specifiche terapie ad Appiano Gentile. Anche lui, qualora i piani dovessero andare come previsto, tornerà a lavorare con i compagni di squadra la prossima settimana. Col figlio d’arte che quindi dovrebbe essere a disposizione del suo allenatore contro l’Atalanta.
Chivu, quanti infortuni: da Bonny a Stankovic
Poter contare su Lautaro e su Thuram sarebbe una vera e propria panacea per Chivu, col tecnico romeno che nel frattempo si auspica che Pio Esposito torni galvanizzato – ma soprattutto senza alcun problema fisico – dagli impegni con l’Italia in Nations League e sa perfettamente che dovrà rinunciare a Bonny, infortunatosi in una delle ultime azioni col Como, per circa un mese. L’ex Parma, che chiaramente non ha potuto rispondere alla convocazione della Costa D’Avorio, tornerà tra la partita col Lecce di campionato e la finale di Supercoppa Italiana con la Lazio. Tempistiche queste che valgono anche per Aleksandar Stankovic, ko con la Serbia durante il primo allenamento di inizio settimana e alle prese con una lesione all’adduttore della coscia destra. Per il centrocampista – ieri sottopostosi alle terapie nel centro sportivo nerazzurro – non sono previsti nuovi accertamenti, né comunicati ufficiali in tal senso, visto che fa fede quanto pubblicato dalla Federazione calcistica del suo Paese. Chi invece non rientrerà a Milano immediatamente, ma dovrà saltare il primo impegno di Nations League con l’Inghilterra è Spence. L’esterno destro, pure lui leggermente affaticato, non giocherà contro la Croazia, ma come specificato dal ct Tuchel, dovrebbe tornare abile e arruolabile domenica contro la Spagna.
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