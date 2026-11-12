Ovando, chi è il centrale del Rosario che piace all'Inter

Dario Baccin è già al lavoro per rinforzare la rosa dell’Inter per la stagione 2027/28. Nello specifico i nerazzurri interverranno sicuramente in difesa, andando finalmente a completare totalmente un reparto dove da anni si cercano profili veloci, dai piedi educati e anche intercambiabili nel sistema di Chivu. Dopo gli addii di De Vrij e Acerbi è arrivato Stones – su cui a livello tecnico non ci possono essere dubbi -, ma la tenuta fisica dell’inglese, sinora in campo solo 144’ tra campionato e Champions (per un totale di 4 spezzoni) e tornato tra i convocati col Como dopo quasi due mesi di infortunio, impone un certo tipo di riflessioni e azioni. In questo senso, se dovessero sorgere nuovi dubbi e perplessità sulle condizioni del giocatore, l’Inter potrebbe anche anticipare un colpo a gennaio, altrimenti si agirà come programmato in estate.

Inter, Baccin fa la lista: da Jeltsch a Ovando Sul taccuino di Baccin, oltre ai già noti Finn Jeltsch, centrale dello Stoccarda - nonché finalista dell’ultima edizione del Golden Boy – e Chris Richards del Crystal Palace -, si è aggiunto anche, secondo Sportitalia, Ignacio Ovando, diciannovenne del Rosario Central, già nei radar della selezione argentina. Il sudamericano piace anche al Napoli, costa 15-20 milioni e di lui in Patria si parla un gran bene. Atleta di personalità e temperamento, è particolarmente abile nel giocare d’anticipo sugli attaccanti avversari, ma soprattutto nell’impostazione da dietro, tanto da sostenere come sia proprio la «sua impronta naturale di gioco».