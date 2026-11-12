Ovando, chi è il centrale del Rosario che piace all'Inter
Dario Baccin è già al lavoro per rinforzare la rosa dell’Inter per la stagione 2027/28. Nello specifico i nerazzurri interverranno sicuramente in difesa, andando finalmente a completare totalmente un reparto dove da anni si cercano profili veloci, dai piedi educati e anche intercambiabili nel sistema di Chivu. Dopo gli addii di De Vrij e Acerbi è arrivato Stones – su cui a livello tecnico non ci possono essere dubbi -, ma la tenuta fisica dell’inglese, sinora in campo solo 144’ tra campionato e Champions (per un totale di 4 spezzoni) e tornato tra i convocati col Como dopo quasi due mesi di infortunio, impone un certo tipo di riflessioni e azioni. In questo senso, se dovessero sorgere nuovi dubbi e perplessità sulle condizioni del giocatore, l’Inter potrebbe anche anticipare un colpo a gennaio, altrimenti si agirà come programmato in estate.
Inter, Baccin fa la lista: da Jeltsch a Ovando
Sul taccuino di Baccin, oltre ai già noti Finn Jeltsch, centrale dello Stoccarda - nonché finalista dell’ultima edizione del Golden Boy – e Chris Richards del Crystal Palace -, si è aggiunto anche, secondo Sportitalia, Ignacio Ovando, diciannovenne del Rosario Central, già nei radar della selezione argentina. Il sudamericano piace anche al Napoli, costa 15-20 milioni e di lui in Patria si parla un gran bene. Atleta di personalità e temperamento, è particolarmente abile nel giocare d’anticipo sugli attaccanti avversari, ma soprattutto nell’impostazione da dietro, tanto da sostenere come sia proprio la «sua impronta naturale di gioco».
Gli occhi dell'Europa su Jeltsch
Un altro giovane osservato dall’Inter – e probabilmente ancora possibile obiettivo numero uno dei nerazzurri per la difesa - è Jeltsch che, a differenza di Bisseck, è stato ancora convocato da Kloop per le partite di Nations League di questo novembre. Il ventenne tedesco, dotato di una struttura fisica importante, 188 cm, è particolarmente veloce e possiede pure di una discreta tecnica. Può giocare sia centrale, che da braccetto - piace anche a Bayern, Barcellona e Real - e la sua valutazione è già di 35-40 milioni. Tra meno di due settimane a San Siro, quando le due squadre si sfideranno in Champions League, i nerazzurri potranno così osservarlo da vicino e in modo diretto. Stesse caratteristiche di Jeltsch, ma maggiore esperienza, per Chris Richards del Crystal Palace. Il ventiseienne statunitense, titolarissimo nella squadra di Londra, ha il contratto in scadenza il prossimo giugno.
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