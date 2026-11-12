Akanji sfotte il Como: "Non è questo fenomeno, devono imparare. Con l'Inter ho sempre vinto!"

La rivalità tra Inter e Como continua a crescere e le recenti sfide tra le due squadre hanno contribuito ad alimentare il confronto. Da una parte ci sono i nerazzurri, campioni in carica e ancora tra le principali candidate al titolo, dall'altra la formazione di Fabregas , protagonista di un percorso ambizioso e di un calcio ispirato alla scuola catalana. Un progetto che sta attirando sempre più attenzioni anche a livello europeo, ma che non sembra impressionare tutti. In questo senso si inseriscono le parole di Akanji che non fanno altro che alimentare la rivalità e le polemiche.

Il difensore dell' Inter non ha utilizzato mezzi termini quando gli è stato chiesto un giudizio sulla crescita della squadra di Fabregas . "Fenomeno Como? Quale fenomeno? Ci ho giocato contro quattro volte e ho vinto in tutte e quattro . Per me non è questo fenomeno...". Akanji ha poi riconosciuto i progressi compiuti dai lariani, senza però considerarli una realtà così distante dalle altre avversarie del campionato.

"È chiaro che si sono inseriti molto bene in Serie A e hanno anche vinto 9-1 in Champions League. Sono una squadra molto forte, ma nelle partite che ho giocato contro di loro non mi sono sembrati superiori ad altre squadre. Hanno ancora parecchie cose da imparare". Parole che inevitabilmente alimentano il confronto tra le due società e che potrebbero aggiungere un nuovo capitolo a una rivalità destinata a diventare sempre più accesa.

Inter, Akanji analizza i problemi difensivi: "Abbiamo commesso diversi errori"

Nel corso della conferenza, il centrale svizzero ha affrontato anche il tema dei gol incassati dall'Inter in questa stagione, soffermandosi soprattutto sugli errori individuali che hanno condizionato alcune prestazioni. "Il calcio è un gioco fatto di errori e quando ne commetti uno spesso subisci un gol, soprattutto contro squadre forti. In questa stagione ne abbiamo commessi diversi a livello individuale. Credo che molti dei gol subiti siano arrivati proprio per questo". Akanji ha spiegato che dopo la sconfitta nel derby c'è stato un confronto all'interno dello spogliatoio per correggere le disattenzioni. "Dopo il derby abbiamo parlato internamente. Era importante eliminare certi errori e credo che nelle ultime partite ci siamo riusciti". I risultati più recenti sembrano confermare i progressi: "Nelle ultime due non abbiamo subito gol, ne abbiamo segnati cinque e speriamo di continuare così". Infine, il difensore ha sottolineato come la posizione in classifica rappresenti un elemento importante, pur senza dimenticare la competitività delle avversarie: "Naturalmente è più semplice quando hai un vantaggio in classifica. Però anche le altre squadre stanno giocando molto bene. Alla fine contano i risultati e, da questo punto di vista, ce la siamo cavata abbastanza bene".