Il grande acquisto che l'Inter non ha ancora visto: Stones torna, Chivu aspetta la svolta

Nonostante John Stones abbia un curriculum vitae da leggenda – con 17 differenti trofei in Inghilterra, di cui 6 Premier da protagonista, a cui aggiungere pure una Champions, una Coppa del Mondo per club e una Supercoppa Europea -, il difensore trentaduenne dovrà dimostrare ora di essere da Inter. D’altronde, si sa, in campo non conta quello che si è vinto in passato, o la propria carriera. E pazienza se la scorsa estate sei stato il muro della tua nazionale arrivata terza al Mondiale. Nel calcio conta il qui e l’ora. Motivo per cui Stones, solo 4 spezzoni di gara con la maglia dell’Inter, per un totale di 144’ tra campionato e Champions, dopo aver trascorso molto più tempo in infermeria che nel trittico arretrato nerazzurro, dovrà far vedere, successivamente a 53 giorni out e a ben 9 partite saltate (10 se consideriamo la panchina col Como), di che pasta è fatto. Insomma, l’acquisto più importante della scorsa estate nerazzurra a livello di personalità, dovrà diventare l’uomo in più dell’autunno nerazzurro. Sia per dare una vera e proprio svolta alla difesa dei campioni d’Italia, sia per dimostrare anche in Serie A – e con l’Inter - di poter essere un giocatore di caratura mondiale.