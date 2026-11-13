Il grande acquisto che l'Inter non ha ancora visto: Stones torna, Chivu aspetta la svolta
Solo una gara da titolare e 144 minuti in campo. Intanto, in attesa di Lautaro e Thuram, è tornato in gruppo Luis Henrique
Nonostante John Stones abbia un curriculum vitae da leggenda – con 17 differenti trofei in Inghilterra, di cui 6 Premier da protagonista, a cui aggiungere pure una Champions, una Coppa del Mondo per club e una Supercoppa Europea -, il difensore trentaduenne dovrà dimostrare ora di essere da Inter. D’altronde, si sa, in campo non conta quello che si è vinto in passato, o la propria carriera. E pazienza se la scorsa estate sei stato il muro della tua nazionale arrivata terza al Mondiale. Nel calcio conta il qui e l’ora. Motivo per cui Stones, solo 4 spezzoni di gara con la maglia dell’Inter, per un totale di 144’ tra campionato e Champions, dopo aver trascorso molto più tempo in infermeria che nel trittico arretrato nerazzurro, dovrà far vedere, successivamente a 53 giorni out e a ben 9 partite saltate (10 se consideriamo la panchina col Como), di che pasta è fatto. Insomma, l’acquisto più importante della scorsa estate nerazzurra a livello di personalità, dovrà diventare l’uomo in più dell’autunno nerazzurro. Sia per dare una vera e proprio svolta alla difesa dei campioni d’Italia, sia per dimostrare anche in Serie A – e con l’Inter - di poter essere un giocatore di caratura mondiale.
Stones torna in campo
Da Stones ci si aspetta poi quell’abitudine a giocare in un certo modo i big match e che quindi anche attraverso la sua leadership il reparto arretrato possa semplicemente diventare più forte, compatto, impossibile da penetrare, come, letteralmente, la parete di una roccia di montagna, per usare un termine legato anche al giocatore. Stones, entrando nelle rotazioni della difesa, permetterà poi anche a certi compagni, vedi Bastoni, non a caso schierato spesso da centrale quest’ultimo mese, ma pure Akanji, di tirare il fiato, allungando così la rosa e tentando consequenzialmente, a suon di prestazioni convincenti, di diventare lui il titolare delle partite che contano nel terzetto difensivo nerazzurro.
Inter, la situazione infortunati
Certo, il tutto passerà inevitabilmente dal rendimento e dalle garanzie fisiche dell’atleta, con Stones – che di fatto non si è ancora visto davvero in nerazzurro – che punta a lasciare il segno e a diventare semplicemente fondamentale per l’Inter. Se non fosse così, col giocatore magari ancora alle prese con nuovi stop e infortuni, il club potrebbe anche pensare di intervenire nel mercato invernale per anticipare la spesa per un difensore con determinate caratteristiche. L’inglese ieri si è allenato in gruppo. Nell’allenamento con i compagni di squadra si è rivisto anche Luis Henrique, col brasiliano che sarà quindi a disposizione di Chivu alla ripresa del campionato contro l’Atalanta. Sicuri assenti Stankovic e Bonny, out per un mese circa. Thuram, rispedito a casa da Zidane ma solo affaticato, lavorerà con i compagni di squadra la prossima settimana. Il francese, qualora andasse tutto secondo i piani, ci sarà in quel di Bergamo. Come Lautaro Martinez, che freme per rientrare e che punta alla panchina contro i nerazzurri bergamaschi.
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