Lautaro Martinez, la novità è la firmaCalcio

Lautaro, messaggio all'Inter: "Sto recuperando, spero di tornare presto"

Il capitano nerazzurro era presente a San Siro per assistere la sfida tra Italia e Francia: ecco cosa ha detto
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 13.11.2026, 12:41

1 min

InterLautaro Martinez
InterInter Tutte le notizie sulla squadra

C'era anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, in tribuna a San Siro per assistere a Italia-Francia. L'attaccante argentino si è goduto le prestazioni dei suoi compagni di squadra (Bastoni, Dimarco, Barella, il bomber Pio Esposito) e, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo il problema al flessore riscontrato a metà ottobre dopo Inter-Bruges.

Le parole di Lautaro

"Sto bene, sto recuperando. Spero di tornare presto", ha dichiarato Lautaro che aveva visto gli azzurri già ieri mattina. "Ci siamo incontrati ad Appiano, abbiamo parlato un pò", svela il capitano nerazzurro che poi parla anche di "un campionato equilibrato dive bisogna sempre dare il massimo e andare avanti partita dopo partita".

Tutte le news
Inter

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS