Lautaro, messaggio all'Inter: "Sto recuperando, spero di tornare presto"

C'era anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, in tribuna a San Siro per assistere a Italia-Francia . L'attaccante argentino si è goduto le prestazioni dei suoi compagni di squadra ( Bastoni, Dimarco, Barella, il bomber Pio Esposito ) e, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo il problema al flessore riscontrato a metà ottobre dopo Inter-Bruges.

Le parole di Lautaro

"Sto bene, sto recuperando. Spero di tornare presto", ha dichiarato Lautaro che aveva visto gli azzurri già ieri mattina. "Ci siamo incontrati ad Appiano, abbiamo parlato un pò", svela il capitano nerazzurro che poi parla anche di "un campionato equilibrato dive bisogna sempre dare il massimo e andare avanti partita dopo partita".