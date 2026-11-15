Chivu copia il Psg di Luis Enrique: il videoboard al centro della ristrutturazione di casa Inter
Un pizzico di football americano e un tocco alla Luis Enrique. Cristian Chivu oggi sarà a Monaco di Baviera, ospite della Nfl - la lega professionista americana di football - per seguire dal vivo all’Allianz Arena la partita fra Detroit Lions e New England Patriots. Il tecnico nerazzurro è un grande appassionato di Nfl e spesso passa le notti davanti alla tv per guardare le gare di regular season e playoff. Proprio un anno fa, il 16 novembre, Chivu volò a Madrid per assistere al Bernabeu alla sfida fra Washington Commanders e Miami Dolphins. Il football americano è sicuramente fra gli sport più attenti ai dettagli di ogni singola azione. Tutto viene scandagliato e analizzato al video, ogni movimento dei giocatori in campo è studiato a tavolino, provato e riprovato. E non è raro trovare schermi giganti - tecnicamente chiamati “videoboard” - ai lati del campo principale di allenamento delle principali franchigie Usa; un modo per consentire a coach, allenatori e giocatori di rivedere immediatamente gli schemi appena eseguiti e correggere in tempo reale eventuali errori. Così facendo, l’analisi video può essere svolta in contemporanea alla pratica, evitando lunghe riunioni nello spogliatoio. Uno strumento che nel calcio è stato introdotto - non si sa se per primo... - da Luis Enrique.
Appiano Gentile, apparso un maxi schermo
L’allenatore spagnolo del Psg, che in passato era apparso in alcune foto in cima a una torre per seguire dall’alto le sedute di allenamento delle sue squadre, ha infatti fatto installare negli anni scorsi al Campus Psg a Poissy un “videoboard” gigante, ripetendo così quanto fatto già ai tempi in cui era ct della Spagna. Luis Enrique, più che le immagini di quanto appena svolto, sullo schermo proietta gli schemi che intende provare, i disegni dei movimenti e i tagli che i giocatori devono eseguire, le posizioni da mantenere. Insomma, una lavagna tattica gigante da visionare prima di ogni esercizio. E cosa c’entra questo con Chivu? Recentemente al centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile è apparso un maxischermo a metà di un lato lungo di quello che una volta era definito campo esterno, con la tribunetta per ospitare giornalisti o sponsor. Sul versante opposto ecco il "videoboard" che probabilmente Chivu utilizzerà per istruire i suoi giocatori. Come Luis Enrique, come nel football americano.
Lo schermo è dunque una delle novità della ristrutturazione della Pinetina iniziata già la scorsa estate e che si concluderà entro due anni, con un investimento della proprietà da 100 milioni.
Per prima cosa è stato ultimato l’edificio ipertecnologico della prima squadra; via via verranno perfezionati lo spogliatoio principale, l'area recovery con la piscina riabilitativa e la zona "spa" (vasche, sauna, bagno turco), creato un "hub" per l'analisi di dati e video. Verrà innalzato un edificio apposito per l’Under 23 con tutto ciò che serve e una nuova area riservata ai media. Ovviamente a completare il tutto, il rinnovamento dei campi e la creazione di un quinto terreno di gioco proprio per la seconda squadra.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS