Chivu copia il Psg di Luis Enrique: il videoboard al centro della ristrutturazione di casa Inter

Un pizzico di football americano e un tocco alla Luis Enrique. Cristian Chivu oggi sarà a Monaco di Baviera, ospite della Nfl - la lega professionista americana di football - per seguire dal vivo all’Allianz Arena la partita fra Detroit Lions e New England Patriots. Il tecnico nerazzurro è un grande appassionato di Nfl e spesso passa le notti davanti alla tv per guardare le gare di regular season e playoff. Proprio un anno fa, il 16 novembre, Chivu volò a Madrid per assistere al Bernabeu alla sfida fra Washington Commanders e Miami Dolphins. Il football americano è sicuramente fra gli sport più attenti ai dettagli di ogni singola azione. Tutto viene scandagliato e analizzato al video, ogni movimento dei giocatori in campo è studiato a tavolino, provato e riprovato. E non è raro trovare schermi giganti - tecnicamente chiamati “videoboard” - ai lati del campo principale di allenamento delle principali franchigie Usa; un modo per consentire a coach, allenatori e giocatori di rivedere immediatamente gli schemi appena eseguiti e correggere in tempo reale eventuali errori. Così facendo, l’analisi video può essere svolta in contemporanea alla pratica, evitando lunghe riunioni nello spogliatoio. Uno strumento che nel calcio è stato introdotto - non si sa se per primo... - da Luis Enrique.