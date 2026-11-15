Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera: le condizioni del calciatore e quanto resta fuori

Un altro infortunato si aggiunge alla lista degli indisponibili dell'Inter di Chivu: Manuel Akanji ha lasciato il ritiro della Svizzera a causa di un problema muscolare; il difensore nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare che gli impedirà di prendere parte all'ultimo impegno di Nations League contro la Scozia in programma domani. Stando a quanto comunicato dalla federazione svizzera, "il calciatore lascerà raduno della squadra nazionale questo pomeriggio a causa di lievi problemi fisici". Si tratta fondamentalmente di un lieve problema fisico e nulla di preoccupante, ma Akanji farà rientro a Milano per tenere sotto controllo la situazione ed evitare peggioramenti.