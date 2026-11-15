Inter, Akanji lascia il ritiro della Svizzera: le condizioni del calciatore e quanto resta fuori

Il difensore nerazzurro salterà l'ultimo impegno di Nations League con la propria nazionale: altro infortunio per Chivu...
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Pubblicato il 15.11.2026, 14:43

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Un altro infortunato si aggiunge alla lista degli indisponibili dell'Inter di Chivu: Manuel Akanji ha lasciato il ritiro della Svizzera a causa di un problema muscolare; il difensore nerazzurro ha accusato un affaticamento muscolare che gli impedirà di prendere parte all'ultimo impegno di Nations League contro la Scozia in programma domani. Stando a quanto comunicato dalla federazione svizzera, "il calciatore lascerà raduno della squadra nazionale questo pomeriggio a causa di lievi problemi fisici". Si tratta fondamentalmente di un lieve problema fisico e nulla di preoccupante, ma Akanji farà rientro a Milano per tenere sotto controllo la situazione ed evitare peggioramenti.

Inter, Chivu alle prese con gli infortuni

Il difensore svizzero non è l'unico infortunato della rosa di Chivu: il tecnico nerazzurro, infatti, dovrà fare a meno di alcuni dei suoi uomini per i prossimi impegni. Dopo aver dovuto rinunciare per tempo al capitano, Lautaro Martinez, l'allenatore dell'Inter ha rischiato di dover fare a meno anche di Marcus Thuram, out per un problema al bicipite femorale destro rimediato con la Francia che mette a rischio la presenza dal primo minuto per il francese contro l'Atalanta. Discorso più complicato quello che riguarda un altro attaccante dell'Inter: Ange-Yoan Bonny. Il centravanti ivoriano ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, a causa del quale resterà fuori almeno un mese e mezzo. Tempistiche simili quelle relative al ritorno in campo di Aleksandar Stankovic, alle prese con una lesione al muscolo adduttore della coscia destra

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