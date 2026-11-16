Akanji ok, giallo Zielinski e come sta Lautaro: il punto sugli infortuni Inter

Non è una sosta noiosa in casa Inter per quanto concerne infortuni e intoppi fisici di vario genere. Prima i ko pesanti occorsi a Bonny (flessori della coscia destra) e Stankovic (adduttore della coscia destra), entrambi probabilmente fermi ai box per un mese. Quindi gli stop meno gravi rimediati da Thuram (affaticamento al bicipite femorale destro, niente Francia e immediato ritorno ad Appiano) e Spence (ha saltato la prima gara dell’Inghilterra per un affaticamento, mentre ieri sera con la Spagna ha cominciato dalla panchina) che dovrebbero essere al loro posto domenica per la trasferta contro l’Atalanta.