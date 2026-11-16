Akanji ok, giallo Zielinski e come sta Lautaro: il punto sugli infortuni Inter
Non è una sosta noiosa in casa Inter per quanto concerne infortuni e intoppi fisici di vario genere. Prima i ko pesanti occorsi a Bonny (flessori della coscia destra) e Stankovic (adduttore della coscia destra), entrambi probabilmente fermi ai box per un mese. Quindi gli stop meno gravi rimediati da Thuram (affaticamento al bicipite femorale destro, niente Francia e immediato ritorno ad Appiano) e Spence (ha saltato la prima gara dell’Inghilterra per un affaticamento, mentre ieri sera con la Spagna ha cominciato dalla panchina) che dovrebbero essere al loro posto domenica per la trasferta contro l’Atalanta.
Inter, da Lautaro a Zielinski
Nel mentre, il recupero di Lautaro Martinez, assente nelle ultime sette gare e pronto a rientrare, se già a Bergamo (dalla panchina) o con lo Stoccarda mercoledì a San Siro, si vedrà. Ieri però sono arrivate altre due notizie che Cristian Chivu, a Monaco di Baviera per seguire una gara di Nfl in trasferta in Europa, avrebbe fatto volentieri a meno di ricevere: prima le novità sul fronte Zielinski che avevano già allarmato l’ambiente nerazzurro nel pomeriggio di sabato, quindi il forfait di Akanji, rimandato a casa dalla Svizzera.
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