Chivu: "Certe etichette non mi piacciono. Chi temo per lotta Scudetto? Nessuno, abbiamo un solo compito"
La Panchina d'Oro, il premio per il miglior allenatore della passata stagione in Serie A scelto dagli altri tecnici, va a Cristian Chivu, che ha portato l'Inter alla conquista dello scudetto 2025/2026. Al secondo posto Cesc Fabregas, allenatore del Como, capace di conquistare la prima, storica qualificazione in Champions League dei lariani. Al terzo posto Gian Piero Gasperini della Roma. Per Chivu sono stati 16 i voti dei suoi colleghi, Fabregas ne ha ottenuti 12 mentre Gasperini ne ha ricevuti 9. La cerimonia della 35esima edizione del premio si è svolta presso il centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze.
Panchina d'Oro: i premi per tutte le categorie
La Panchina d'Oro Serie B è andata a Massimiliano Alvini del Frosinone con 26 voti su 43 pervenuti. Al secondo posto Giovanni Stroppa del Venezia, mentre al terzo Alberto Aquilani del Catanzaro. Panchina d'Oro di Serie C a Francesco Tomei dell'Ascoli. Secondo posto Fabio Gallo del Vicenza al terzo posto Cristian Bucchi dell'Arezzo. Premio Speciale 'Mino Favini' dedicato al calcio giovanile a Matteo Silvestri del Sassuolo che lo scorso anno era all'Empoli. Panchina d'Oro per la Serie A Women a Luca Rossettini della Roma. Davide Sassarini del Napoli al secondo posto, mentre Giampiero Piovani dell'Inter è arrivato terzo. Panchina d'Oro per la Serie B Femminile: vince il premio Selena Mazzantini del Como 1907 davanti a Roberto Rossi del Cesena e Nicoletta Matta del Lumezzane. Panchina d'Oro per il Futsal: Serie A Maschile Diego Rios della L84, mentre per il Futsal Serie A Femminile ha vinto il premio Cataldo Guarino del Bitonto.
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