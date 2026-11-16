Chivu: "Certe etichette non mi piacciono. Chi temo per lotta Scudetto? Nessuno, abbiamo un solo compito"

La Panchina d'Oro, il premio per il miglior allenatore della passata stagione in Serie A scelto dagli altri tecnici, va a Cristian Chivu, che ha portato l'Inter alla conquista dello scudetto 2025/2026. Al secondo posto Cesc Fabregas, allenatore del Como, capace di conquistare la prima, storica qualificazione in Champions League dei lariani. Al terzo posto Gian Piero Gasperini della Roma. Per Chivu sono stati 16 i voti dei suoi colleghi, Fabregas ne ha ottenuti 12 mentre Gasperini ne ha ricevuti 9. La cerimonia della 35esima edizione del premio si è svolta presso il centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze.