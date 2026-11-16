"Chivu, Panchina d'Oro meritata". Zanetti loda il tecnico dell'Inter e rassicura: "Europa? Ridurremo il gap"

"Lautaro sta facendo le ultime prove, ha fatto una riabilitazione molto accurata e conoscendo la sua voglia di tornare mi auguro che possa essere a disposizione". Ai microfoni di Sky Sport Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, conferma l'imminente ritorno del capitano nerazzurro, alle prese con un risentimento muscolare rimediato dopo la partita con il Brugge dello scorso 13 ottobre. Oggi intanto è stato il giorno di Cristian Chivu, premiato con la "Panchina d'Oro". "L'ha meritata per il lavoro che ha fatto e sta facendo - prosegue Zanetti a margine del trofeo Galbiati -. È molto intelligente, trasmette ai giocatori tutta la sua passione e concetti molto chiari, ha sempre voglia di fare meglio, merita questa opportunità e sono sicuro che farà ancora molto bene".

Inter Thuram e Pio Esposito, schiaffi Inter al Como: ora la Lazio è a un passo Guarda la gallery "Non siamo gli unici ad avere ambizioni" A proposito di Chivu, spesso sostiene che solo l'Inter sembra obbligata a vincere. Gli fa eco Zanetti: "Noi non ci siamo mai nascosti, non abbiamo mai nascosto le nostre aspettative, le nostre ambizioni, vogliamo competere per vincere ma non siamo gli unici. Ci sono altre squadre che stanno facendo altrettanto bene, il campionato italiano è sempre difficile, equilibrato, dobbiamo pensare partita per partita perchè le insidie sono sempre dietro l'angolo". In Europa, invece, "cerchiamo di ridurre il gap, non è semplice ma col lavoro che sta facendo Cristian possiamo ambire a essere protagonisti - assicura l'ex capitano dell'Inter -. Veniamo ora da due belle vittorie e speriamo di proseguire su questo percorso". Infine una battuta sull'Argentina: "Rimpiazzare Messi è impossibile ma ci sono grandi giovani, credo che Scaloni potrà fare un grandissimo lavoro. C'è tantissimo entusiasmo per questo nuovo percorso".