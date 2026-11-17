Lautaro Martinez in gruppo, buone notizie per Chivu e per l'Inter: primo allenamento per l'argentino
Arrivano segnali positivi da Appiano Gentile per Chivu, che può finalmente riabbracciare Lautaro Martinez. A pochi giorni dalla trasferta contro l'Atalanta, l'allenatore nerazzurro ritrova uno dei suoi uomini più importanti, assente nelle ultime settimane a causa di un problema fisico. L'infortunio aveva costretto l'attaccante argentino a fermarsi, impedendogli anche di rispondere alla convocazione della propria nazionale durante la sosta di novembre.
Lautaro Martinez recuperato dopo l'infortunio: allenamento con i compagni
Il capitano dell'Inter ha ripreso a lavorare insieme al resto del gruppo, mettendosi alle spalle alcuni giorni trascorsi seguendo un programma personalizzato. Per il numero 10 nerazzurro si tratta del primo allenamento completo con i compagni dopo lo stop muscolare, un passaggio importante verso il ritorno a disposizione di Chivu.
Le sensazioni sono positive e il recupero procede secondo le aspettative, con Lautaro pronto a rimettersi al servizio della squadra. Il suo rientro rappresenta una notizia particolarmente preziosa per l'allenatore, che nelle prossime sedute attende anche il ritorno dei calciatori ancora impegnati con le rispettive nazionali. La disponibilità del centravanti argentino amplia nuovamente le soluzioni offensive in vista dei prossimi appuntamenti.
Atalanta o Champions League: Chivu valuta quando rilanciarlo
Resta adesso da capire quale sarà la gestione del suo rientro in campo. La prima occasione utile è rappresentata dalla gara contro l'Atalanta, ma Chivu dovrà valutare attentamente le condizioni del proprio capitano prima di decidere se schierarlo dal primo minuto. Non è esclusa una soluzione più cauta, con un eventuale impiego a partita in corso per permettergli di ritrovare gradualmente il ritmo partita. L'Inter, infatti, sarà attesa anche dall'impegno europeo contro lo Stoccarda in Champions League, appuntamento nel quale Lautaro potrebbe avere maggiori possibilità di partire titolare. La decisione definitiva arriverà dopo aver verificato le risposte dell'argentino durante gli allenamenti dei prossimi giorni.
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