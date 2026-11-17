Le sensazioni sono positive e il recupero procede secondo le aspettative, con Lautaro pronto a rimettersi al servizio della squadra. Il suo rientro rappresenta una notizia particolarmente preziosa per l'allenatore, che nelle prossime sedute attende anche il ritorno dei calciatori ancora impegnati con le rispettive nazionali. La disponibilità del centravanti argentino amplia nuovamente le soluzioni offensive in vista dei prossimi appuntamenti.

Atalanta o Champions League: Chivu valuta quando rilanciarlo

Resta adesso da capire quale sarà la gestione del suo rientro in campo. La prima occasione utile è rappresentata dalla gara contro l'Atalanta, ma Chivu dovrà valutare attentamente le condizioni del proprio capitano prima di decidere se schierarlo dal primo minuto. Non è esclusa una soluzione più cauta, con un eventuale impiego a partita in corso per permettergli di ritrovare gradualmente il ritmo partita. L'Inter, infatti, sarà attesa anche dall'impegno europeo contro lo Stoccarda in Champions League, appuntamento nel quale Lautaro potrebbe avere maggiori possibilità di partire titolare. La decisione definitiva arriverà dopo aver verificato le risposte dell'argentino durante gli allenamenti dei prossimi giorni.