Marotta, l’affondo Inter: “Non si vinceva nulla, c’era un vuoto. Calcio gratis per tutti”
Il bilancio del presidente: “Mancava la cultura del lavoro. San Siro? Rispetto e nostalgia, ma si guarda avanti”
Amici è una parola grossa. Alleati, per dire, è un concetto più semplice da declinare: Inter e Atalanta lo sono sul fronte della politica sportiva. Beppe Marotta e Luca Percassi, domenica alle 20.45 avversari alla New Balance Arena, da tempo hanno formato un asse che avrebbe dovuto portare la Serie A a guidare il nuovo corso del calcio italiano. Missione riuscita fino a un certo punto, dato che erano stati tra i principali sponsor di Giovanni Malagò, poi commissariato da se stesso. Nel frattempo, infastiditi dalla poca condivisione su tante scelte, hanno virato su Adriano Galliani, in questo caso senza portarsi dietro gli altri club del massimo campionato, che si è spaccato e, con maggioranza risicata, ha tenuto il punto su Malagò. Non è l’unico elemento di sintonia tra il presidente interista e l’amministratore delegato della Dea. Che poi, però, hanno fatto pochissime operazioni di calciomercato, appena due da quando Marotta - che dal 2000 al 2002 è stato direttore generale dell’Atalanta con Ruggeri - è arrivato all’Inter nel dicembre 2018. Prima, il canale era molto più attivo. L’Inter di oggi nasce infatti anche dall’acquisto di Alessandro Bastoni nell’estate 2017. Pochi mesi prima, con altre fortune, aveva fatto lo stesso tragitto Roberto Gagliardini: erano i tempi di affari anche meno memorabili, come Bettella, Eguelfi e Carraro.
Trattative mai sbocciate e incomprensioni
Il primo - e finora ultimo - acquisto di Marotta in casa dei Percassi è del 2022, Robin Gosens. Poi, una lunga serie di trattative mai sbocciate e di incomprensioni. Il momento di massimo gelo è l’estate del 2025, quando l’Inter prova a prendere Ademola Lookman e l’Atalanta non vuole proprio saperne. Per dimenticare la rottura sfiorata inseguendo il nigeriano, poche settimane dopo arriva l’unico altro affare tra Marotta e Percassi: Nicola Zalewski, una sorta di ramoscello d’ulivo sotto forma di operazione di mercato. Ma tutte le migliori serie Tv vivono di stagioni e anche la scorsa estate Atalanta e Inter sono tornate a parlarsi senza capirsi, in questo caso per Marco Palestra, emigrato poi al Chelsea. I buoni uffici, insomma, non necessariamente comportano buoni affari. Del resto c’è il campo a metterli alla prova: da quando Marotta è all’Inter, l’Atalanta non è mai riuscita a fare suo questo derby lombardo monocromatico. Lo scorso marzo a San Siro è arrivato il primo pareggio (1-1) dopo una serie di nove vittorie consecutive dell’Inter. Per trovare un successo della Dea, bisogna tornare all’11 novembre 2018: 4-1 di Gasperini a Spalletti. Lautaro Martinez era in panchina, dove dovrebbe sedere anche domenica: ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo, ma non c’è fretta. In gruppo anche Marcus Thuram, che è più avanti e potrebbe partire titolare con Pio Esposito: oggi rientrano tutti i nazionali (compreso Akanji, reduce da un affaticamento e nulla più), eccezion fatta per Zielinski e Carlos Augusto, attesi domani. Stankovic può tornare in gruppo alla fine della prossima settimana, servirà qualche giorno in più per Bonny.
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