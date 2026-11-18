Amici è una parola grossa. Alleati, per dire, è un concetto più semplice da declinare: Inter e Atalanta lo sono sul fronte della politica sportiva. Beppe Marotta e Luca Percassi, domenica alle 20.45 avversari alla New Balance Arena, da tempo hanno formato un asse che avrebbe dovuto portare la Serie A a guidare il nuovo corso del calcio italiano. Missione riuscita fino a un certo punto, dato che erano stati tra i principali sponsor di Giovanni Malagò, poi commissariato da se stesso. Nel frattempo, infastiditi dalla poca condivisione su tante scelte, hanno virato su Adriano Galliani, in questo caso senza portarsi dietro gli altri club del massimo campionato, che si è spaccato e, con maggioranza risicata, ha tenuto il punto su Malagò. Non è l’unico elemento di sintonia tra il presidente interista e l’amministratore delegato della Dea. Che poi, però, hanno fatto pochissime operazioni di calciomercato, appena due da quando Marotta - che dal 2000 al 2002 è stato direttore generale dell’Atalanta con Ruggeri - è arrivato all’Inter nel dicembre 2018. Prima, il canale era molto più attivo. L’Inter di oggi nasce infatti anche dall’acquisto di Alessandro Bastoni nell’estate 2017. Pochi mesi prima, con altre fortune, aveva fatto lo stesso tragitto Roberto Gagliardini: erano i tempi di affari anche meno memorabili, come Bettella, Eguelfi e Carraro.