Non solo Lautaro, Chivu recupera quasi tutti i big: chi torna a disposizione per Atalanta-Inter
L'Inter, allenata da mister Cristian Chivu inizia a ritrovare i suoi pezzi pregiati in vista della trasferta di domenica contro l'Atalanta alla ripresa del campionato. Dopo i recuperi di Thuram, Jones, Zielinski e Lautaro Martinez, notizie rassicuranti sono arrivate anche da Manuel Akanji.
Akanji, allarme rientrato
Le condizioni del difensore avevano destato qualche lieve apprensione dopo saltato il secondo match con la Nazionale svizzera a causa di un affaticamento muscolare: un piccolo campanello d'allarme che pare essere già rientrato, dopo che gli esami strumentali effettuati hanno dato esito negativo. Nessun pericolo quindi in vista della prossima giornata al Fantacalcio: Akanji dovrebbe essere regolarmente a disposizione e convocabile, poi deciderà Chivu se lanciarlo in campo dal 1' minuto o meno.
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