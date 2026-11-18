L' Inter , allenata da mister Cristian Chivu inizia a ritrovare i suoi pezzi pregiati in vista della trasferta di domenica contro l' Atalanta alla ripresa del campionato. Dopo i recuperi di Thuram, Jones, Zielinski e Lautaro Martinez, notizie rassicuranti sono arrivate anche da Manuel Akanji .

Akanji, allarme rientrato

Le condizioni del difensore avevano destato qualche lieve apprensione dopo saltato il secondo match con la Nazionale svizzera a causa di un affaticamento muscolare: un piccolo campanello d'allarme che pare essere già rientrato, dopo che gli esami strumentali effettuati hanno dato esito negativo. Nessun pericolo quindi in vista della prossima giornata al Fantacalcio: Akanji dovrebbe essere regolarmente a disposizione e convocabile, poi deciderà Chivu se lanciarlo in campo dal 1' minuto o meno.