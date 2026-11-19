MILANO - Tre giocatori, John Stones, Djed Spence e Curtis Jones ; due numeri, 73 e 748. Il primo sono - euro più, euro meno (per i dati ufficiali bisognerà attendere il bilancio ’26-27 fra un anno) - i milioni investiti dall’ Inter per portare a Milano i tre calciatori inglesi. Stones, arrivato a zero dopo la lunga esperienza al Manchester City , è costato circa 3 milioni di commissioni versate agli agenti; mentre gli altri due calciatori sono stati pagati entrambi 30 milioni più 5 di bonus per acquistarli da Tottenham (Spence) e Liverpool (Jones). Il secondo numero, 748, sono i minuti che i tre hanno passato sul campo nei primi tre mesi di stagione. Pochi, pochissimi, se si pensa che dieci giocatori dell’Inter hanno messo insieme più minuti dei tre inglesi, Calhanoglu 728 e Pio Esposito 693.

I tre inglesi alle prese con gli infortuni

Tutti e tre hanno avuto contrattempi fisici: Spence - 362 minuti, 7 presenze di cui 3 da titolare - è arrivato in ritardo dal Mondiale e durante la preparazione ha avuto un fastidio muscolare che lo ha rallentato, facendolo entrare in gruppo solamente a inizio ottobre (l’esordio il 10 contro il Parma). Stones - 144 minuti, 4 gare, 1 dall’inizio -, pure lui reduce dalla kermesse iridata negli Stati Uniti, ha iniziato subito a giocare, avendo partecipato anche all’ultima amichevole estiva col Betis (segnando), ma il 14 settembre contro l’Udinese, alla prima da titolare, ha riportato una lesione ai flessori della coscia sinistra che lo hanno costretto ai box fino all’8 novembre, quando si è rivisto in panchina contro il Como. Stessa partita in cui è tornato a disposizione Jones - 242 minuti, 5 apparizioni, 2 da titolare - che si era fatto male invece il 7 ottobre pochi giorni prima della partita col Parma, rimediando un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra.