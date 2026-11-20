MILANO - Domenica sera a Bergamo ricomincerà uno dei tormentoni della stagione nerazzurra: che prestazione metterà in scena Josep “Pepo” Martinez? Il rendimento del portiere spagnolo - ci perdonerà Chivu - è sotto la lente di ingrandimento fin dall’estate, da quando l’Inter ha scelto di affidargli il ruolo di titolare. Promozione che non aveva convinto totalmente, ma nel momento in cui c’era stato bisogno di decidere dove dirottare il budget per il mercato, dirigenti e Chivu avevano optato di tenere i fondi principali per Curtis Jones e Djed Spence, rinunciando all’investimento importante sul portiere (non è un segreto che l’Inter in inverno aveva messo nel mirino Vicario , salvo poi non affondare il colpo). In fondo poi lo spagnolo aveva fatto bene in Coppa Italia, contribuendo al successo della squadra nerazzurra, quindi l’opportunità di giocarsi un’annata da titolare se l’era guadagnata. Purtroppo però, gli errori in questa prima parte di stagione sono stati diversi; alcuni da matita blu - con Real Madrid e Brugge -, altri comunque pesanti per l’andamento di alcuni incontri ( Udinese e derby). Per forza di cose, dunque, Martinez sarà sempre sotto esame, a partire dalla gara con l’Atalanta , con Ivan Provedel - il vice - che in particolare a Venezia ha dimostrato di poter dare il suo contributo.

L'idea Alisson

Di certo, però, un’Inter che vorrà continuare a rimanere ad alti livelli in Italia e in Europa, non potrà affidarsi in futuro a un portiere che non dia garanzie granitiche. Provedel ha il physique du rôle per rimanere il secondo, ma Martinez per meritarsi la conferma da numero uno, dovrebbe disputare una seconda metà di annata se non da fenomeno, di certo senza sbavature. Il ruolo di portiere titolare per la stagione '27-28, è però già ora un argomento sul tavolo di Marotta e Baccin. Chiaramente Pepo non è ancora tagliato fuori dai giochi, ma è chiaro che il club stia facendo le sue riflessioni, anche perché da gennaio, ci sono dei profili sui quali si potrebbe già lavorare avendo i contratti in scadenza nel giugno 2027. Fra questi, c'è sicuramente Alisson Becker, ex Roma e da nove stagioni titolare del Liverpool. Il brasiliano ha l'accordo in scadenza fra sette mesi e potrebbe aver finito il suo ciclo con i Reds. Già la scorsa primavera Alisson era finito nei ragionamenti di alcuni club come Inter e poi Juventus (vicina al suo acquisto, prima di terminare la sua ricerca del nuovo portiere con Vicario). Per altro i nerazzurri avevano sfiorato il brasiliano già nel lontano 2009, quando a 17 anni si era messo in luce nelle giovanili della Selecao e dell'Internacional di Porto Alegre. Non se ne fece nulla e Alisson arrivò 23enne alla Roma.