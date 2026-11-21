Bastoni, Calhanoglu e Thuram: Inter, il piano Oaktree fa tremare i big
In scadenza nel 2028, il centrale azzurro è il pallino di Deco che lo vuole al Barça
Più che un autunno caldo, è l’inverno dell’Inter che può essere caldissimo. O… freddo, a seconda di come andranno a finire i tavoli aperti per i rinnovi dei contratti di giocatori fondamentali nelle economie della squadra di Cristian Chivu. E anche nei conti della società, che da Oaktree ha ricevuto indicazioni chiare: abbassare la parte fissa dell’ingaggio, per arrivare più vicini all’obiettivo con bonus legati al rendimento individuale e di squadra. La negoziazione più delicata da maneggiare per il ds Dario Baccin e il suo vice Simone Lo Schiavo, specie perché è in scadenza a fine stagione, resta quella con Hakan Calhanoglu. Nei giorni scorsi la dirigenza ha incontrato il suo agente, Gordon Stipic, prospettando un biennale con una riduzione dell’attuale ingaggio di partenza - circa 6 milioni di euro a stagione - più bonus. Una soluzione che il centrocampista turco, 33 anni da compiere a febbraio, non ha rifiutato in partenza: la trattativa resta aperta e il suo entourage non ha mai aperto discussioni vere e proprie con i vari club alla finestra, compresa la Juventus. In Viale della Liberazione confidano che alla fine Calha possa accettare.
Bastoni pallino del Barcellona
Lo stesso vale per un altro pilastro con il cui agente, Tullio Tinti, c’è stato un summit di recente, Alessandro Bastoni. Il centrale italiano è in scadenza nel 2028 e ha sempre scelto Milano e il nerazzurro. Seguire i diktat di Oaktree, nel suo caso, sarà più complicato: il Barcellona, che ci aveva provato in estate, è sempre interessato, dato che è un pallino di Deco. Non è agli sgoccioli nemmeno il contratto di Federico Dimarco, ma solo perché l’Inter ha esercitato - pur in sintonia, come ha ricordato il presidente Beppe Marotta - la clausola per rinnovare unilateralmente il suo accordo, fino al 2028. In questo caso, però, la vera e propria trattativa deve ancora partire, a differenza di quanto avvenuto per Carlos Augusto, con cui sarebbe già stato concordato un prolungamento fino al 2031 solo da ufficializzare.
La situazione di Thuram
E poi c’è Marcus Thuram, anche lui sotto contratto fino al 2028, con la nota clausola risolutiva da 85 milioni di euro valida fino al 15 luglio. Finora nessuno si è avvicinato con l’intenzione di esercitarla, e Marcus ad agosto è entrato nel trentesimo anno, ma le prestazioni degli ultimi tempi rendono poco credibile applicare la strategia Oaktree. Anzi, la sensazione è che Marcus voglia un accordo più remunerativo di quello in essere da 6 milioni all’anno, avvicinandosi, pur senza raggiungerli, ai 9 di capitan Lautaro. A proposito di incontri: nei giorni scorsi i vertici dell’Inter hanno discusso con l’entourage di Gustavo Varela, iscrivendosi alla corsa per l’attaccante rivelazione del campionato. Un vis-a-vis utile più che altro per capire le condizioni dell’affare, non così scontato dato che al Monza, per gli accordi con il Benfica, converrebbe cederlo a gennaio e invece l’Inter ci pensa per la prossima stagione, insieme ad altri giovani come Paul Mendy del Cagliari o Jay Robinson, in prestito proprio in Brianza dal Southampton.
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