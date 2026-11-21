Più che un autunno caldo, è l’inverno dell’Inter che può essere caldissimo. O… freddo, a seconda di come andranno a finire i tavoli aperti per i rinnovi dei contratti di giocatori fondamentali nelle economie della squadra di Cristian Chivu. E anche nei conti della società, che da Oaktree ha ricevuto indicazioni chiare: abbassare la parte fissa dell’ingaggio, per arrivare più vicini all’obiettivo con bonus legati al rendimento individuale e di squadra. La negoziazione più delicata da maneggiare per il ds Dario Baccin e il suo vice Simone Lo Schiavo, specie perché è in scadenza a fine stagione, resta quella con Hakan Calhanoglu. Nei giorni scorsi la dirigenza ha incontrato il suo agente, Gordon Stipic, prospettando un biennale con una riduzione dell’attuale ingaggio di partenza - circa 6 milioni di euro a stagione - più bonus. Una soluzione che il centrocampista turco, 33 anni da compiere a febbraio, non ha rifiutato in partenza: la trattativa resta aperta e il suo entourage non ha mai aperto discussioni vere e proprie con i vari club alla finestra, compresa la Juventus. In Viale della Liberazione confidano che alla fine Calha possa accettare.

Bastoni pallino del Barcellona Lo stesso vale per un altro pilastro con il cui agente, Tullio Tinti, c’è stato un summit di recente, Alessandro Bastoni. Il centrale italiano è in scadenza nel 2028 e ha sempre scelto Milano e il nerazzurro. Seguire i diktat di Oaktree, nel suo caso, sarà più complicato: il Barcellona, che ci aveva provato in estate, è sempre interessato, dato che è un pallino di Deco. Non è agli sgoccioli nemmeno il contratto di Federico Dimarco, ma solo perché l’Inter ha esercitato - pur in sintonia, come ha ricordato il presidente Beppe Marotta - la clausola per rinnovare unilateralmente il suo accordo, fino al 2028. In questo caso, però, la vera e propria trattativa deve ancora partire, a differenza di quanto avvenuto per Carlos Augusto, con cui sarebbe già stato concordato un prolungamento fino al 2031 solo da ufficializzare.