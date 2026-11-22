Calhanoglu, ennesimo infortunio: l’Inter lo perde ancora e a lungo, cos’è successo
MILANO - Non c'è pace per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter è stato costretto ad abbandonare il campo alla mezz'ora durante la sfida contro l'Atalanta a causa dell'ennesimo problema muscolare di una stagione sempre più complicata dal punto di vista fisico. Il turco ha accusato un fastidio che ha fatto subito pensare a un problema muscolare al flessore, tanto che i compagni hanno immediatamente richiamato l'attenzione della panchina chiedendo il cambio già durante l'azione che ha portato al calcio d'angolo del raddoppio di Pio Esposito.
Infortunio Calhanoglu
Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti e lo staff nerazzurro ha proceduto alla sostituzione con Chivu che ha scelto di mandare in campo Sucic. Tornato in panchina, il turco è stato avvicinato dal capitano Lautaro Martinez che ha voluto sincerarsi immediatamente delle condizioni del compagno. Una perdita pesantissima per l'Inter, che proprio pochi istanti dopo l'uscita dal campo del suo regista ha incassato il gol dell'Atalanta del 2-1. Le sensazioni non sono positive: saranno gli esami strumentali a chiarire l'entità della lesione, ma il rischio è che Calhanoglu debba restare fuori fino alla fine del 2026. Sarebbe un'altra lunga assenza dopo quella di inizio stagione, quando, dopo aver disputato le prime due partite, era stato costretto a fermarsi per quasi un mese a causa di un problema agli adduttori.
Rinnovo? Come la pensano i tifosi
L'ennesimo infortunio di Calhanoglu riaccende inevitabilmente anche le discussioni sul suo futuro. Il contratto del turco scade nel giugno 2027 e la trattativa per il rinnovo resta aperta, ma tutt'altro che semplice. Il suo agente chiede un biennale da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione, mentre l'Inter, seguendo le indicazioni di Oaktree, punta a ridurre la parte fissa dell'ingaggio, integrandola con bonus legati al rendimento. A pesare nelle valutazioni del club sono soprattutto l'età, con i 33 anni da compiere a febbraio, e una fragilità fisica sempre più evidente: nelle ultime due stagioni Calhanoglu ha già collezionato undici infortuni muscolari e oltre 200 giorni di stop. Numeri che ora rischiano di peggiorare e che alimentano il malcontento dei tifosi nerazzurri. Sui social sono numerosi i commenti contrari al prolungamento del contratto, con una parte della tifoseria che invita la società a non investire ancora su un giocatore tanto importante tecnicamente quanto spesso indisponibile. Un nuovo stop che arriva dunque nel momento peggiore, proprio mentre l'Inter è chiamata a decidere se continuare a puntare sul suo regista anche nelle prossime stagioni.
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