Chivu si dispera, Colombo “il gradito” lo consola: la scena surreale di Atalanta-Inter
Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la clamorosa rimonta subita in trasferta dall'Atalanta. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Sono tre doppi vantaggi, il rammarico è per questo, pensavamo di gestire, quando abbiamo accelerato siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio poi abbiamo fallito la prova della maturità nei minuti finali. Facciamo i complimenti all'Atalanta perché hanno approfittato della nostra leggerezza e superficialità, ci hanno messo in difficoltà coi cross, noi più leggeri del solito e alla fine la paghi. Per me sono due punti regalati ma impariamo la lezione e andiamo avanti".
Le parole di Chivu
"Bisogna capire determinate situazioni. Il secondo gol dell'Atalanta nasce da un angolo battuto nello stesso modo di quello precedente. Dobbiamo lavorare sull'atteggiamento e quella grinta in alcuni momenti della partita. I cambi a centrocampo? Sulle corsie laterali soffrivamo troppo, le mezze ali non arrivavano più al raddoppio e cercavo di rimediare a questo. Dopo il 4-3 ho deciso di arretrare Thuram, ma è sempre questione di voglia e non fidarsi di quello che accade: il minimo errore lo paghi se non hai la stessa intensità. I gol concessi sono troppi per una squadra con alte ambizioni. Dobbiamo imparare che bisogna dare il massimo fino alla fine".
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