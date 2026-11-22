Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la clamorosa rimonta subita in trasferta dall'Atalanta. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Sono tre doppi vantaggi, il rammarico è per questo, pensavamo di gestire, quando abbiamo accelerato siamo riusciti ad andare in doppio vantaggio poi abbiamo fallito la prova della maturità nei minuti finali. Facciamo i complimenti all'Atalanta perché hanno approfittato della nostra leggerezza e superficialità, ci hanno messo in difficoltà coi cross, noi più leggeri del solito e alla fine la paghi. Per me sono due punti regalati ma impariamo la lezione e andiamo avanti".