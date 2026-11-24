Du gust is megl che uan, recitava un celebre spot pubblicitario degli anni ’90. Di gusti da dare al suo attacco tipo, Cristian Chivu ne ha ben tre, tutti più che convincenti. L’abbondanza è il problema che ogni allenatore assicura di dover affrontare, e non c’è dubbio che sia così anche nel caso del tecnico dell’Inter, ma poi bisogna saperla domare. E adattarla ai momenti della stagione, a prescindere dalle gerarchie. Fino a poche settimane fa, Pio Esposito doveva accontentarsi delle occasioni: le ha sfruttate in un modo tale che, a oggi, considerarlo un’alternativa è impossibile. A Bergamo è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare una tripletta con la maglia dell’Inter negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo, nonché il quarto nerazzurro più precoce - prima di lui c’è sempre il Fenomeno, oltre a Balotelli e Martins - a superare gli 11 gol in Serie A.

Pio Esposito: numeri da record A novembre, ha timbrato ogni partita in calendario, con una continuità impressionante: dal Feyenoord all’Atalanta, otto gol in cinque gare, considerando anche la Nazionale. Champions League, Nations e campionato come se nulla fosse: un valore aggiunto che fa sorridere Chivu, sempre più tranquillo sul rendimento del proprio parco attaccanti, in attesa di riavere a disposizione Ange-Yoan Bonny, per cui serve ancora una decina di giorni o giù di lì. Ma l’ex difensore, considerato che davanti a Esposito ci sarebbero, nelle gerarchie della rosa, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, deve anche scegliere come affrontare una partita da dentro o fuori, come tutte quelle che aspettano l’Inter da qui alla fine della fase campionato di Champions, domani con lo Stoccarda.