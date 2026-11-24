Inter, la ThuLa non è più una certezza: l'irruzione di Pio Esposito e il dilemma di Chivu
Momento d’oro per il baby attaccante nerazzurro, segna una rete ogni 110 minuti. Ora come fa a tornare in panchina?
Du gust is megl che uan, recitava un celebre spot pubblicitario degli anni ’90. Di gusti da dare al suo attacco tipo, Cristian Chivu ne ha ben tre, tutti più che convincenti. L’abbondanza è il problema che ogni allenatore assicura di dover affrontare, e non c’è dubbio che sia così anche nel caso del tecnico dell’Inter, ma poi bisogna saperla domare. E adattarla ai momenti della stagione, a prescindere dalle gerarchie. Fino a poche settimane fa, Pio Esposito doveva accontentarsi delle occasioni: le ha sfruttate in un modo tale che, a oggi, considerarlo un’alternativa è impossibile. A Bergamo è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare una tripletta con la maglia dell’Inter negli ultimi 60 anni, dopo Ronaldo, nonché il quarto nerazzurro più precoce - prima di lui c’è sempre il Fenomeno, oltre a Balotelli e Martins - a superare gli 11 gol in Serie A.
Pio Esposito: numeri da record
A novembre, ha timbrato ogni partita in calendario, con una continuità impressionante: dal Feyenoord all’Atalanta, otto gol in cinque gare, considerando anche la Nazionale. Champions League, Nations e campionato come se nulla fosse: un valore aggiunto che fa sorridere Chivu, sempre più tranquillo sul rendimento del proprio parco attaccanti, in attesa di riavere a disposizione Ange-Yoan Bonny, per cui serve ancora una decina di giorni o giù di lì. Ma l’ex difensore, considerato che davanti a Esposito ci sarebbero, nelle gerarchie della rosa, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, deve anche scegliere come affrontare una partita da dentro o fuori, come tutte quelle che aspettano l’Inter da qui alla fine della fase campionato di Champions, domani con lo Stoccarda.
Lautaro, Thuram e Pio Esposito: tre uomini e un dubbio amletico
Magic moment a parte, Pio in questa stagione ha una media gol migliore rispetto a quella del francese: segna una rete ogni 110 minuti, Marcus si ferma a una marcatura ogni 182. Entrambi, invece, seguono Lautaro, che va in gol una volta ogni 91 minuti, in pratica come partire dall’1-0. Messa così, il sacrificabile sarebbe Thuram, che peraltro in questa edizione della Champions deve ancora sbloccarsi, ma i freddi numeri non spiegano tutto: a cospetto di una formazione abbastanza offensiva come quella tedesca, che anche a San Siro non dovrebbe rinunciare alla propria identità e qualche spazio lo concede sempre, rinunciare a uno come Marcus, il più ficcante dei tre nell’aggredire la profondità, sarebbe del tutto controintuitivo.
Lautaro, viceversa, è uno del quale l’Inter non farebbe mai a meno e che le partite le vuole giocare tutte, figurarsi quelle delle notti d’Europa. Il suo ingresso in campo a Bergamo, però, non è stato dei migliori: ha dato l’impressione di essere ancora in fase di rodaggio, al rientro dall’infortunio, e non vicino alla sua miglior forma fisica. Tra le due facce della Thula, quella sorridente di Pio, che vola sulle ali dell’entusiasmo e, dei tre, è quello che sarebbe più sacrilego vedere in panchina al Meazza in questo momento. Materiale per i dubbi di Chivu: l’abbondanza è una bella cosa, ma può anche togliere qualche ora di sonno.
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