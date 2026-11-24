Ennesimo problema fisico per il centrocampista turco che contro l' Atalanta è stato sostituito nel primo tempo . Calhanoglu ha accusato un fastidio che ha fatto subito pensare a un problema muscolare al flessore, tanto che i compagni hanno immediatamente richiamato l'attenzione della panchina chiedendo il cambio già durante l'azione che ha portato al calcio d'angolo del raddoppio di Pio Esposito .

Il comunicato dell'Inter

"Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra". I tempi di recupero sono stimati intorno alle 3-4 settimane, quindi si cercherà di recuperare il numero 20 nerazzurro per la sfida di Supercoppa Italiana contro la Lazio. Calhanoglu, di sicuro, salterà le sfide di Champions contro Stoccarda e Borussia Dortmund oltre al doppio match contro il Genoa (uno di Coppa Italia) e ai match di Serie A contro Frosinone, Torino e Lecce.