Vigilia europea per l'Inter, chiamata a voltare pagina dopo il pareggio contro l'Atalanta e a ritrovare immediatamente certezze e continuità. Alla vigilia della sfida contro lo Stoccarda, Cristian Chivu e Nicolò Barella si sono presentati in conferenza stampa per analizzare il momento nerazzurro, le insidie dell'impegno europeo e la necessità di non perdere equilibrio dopo le ultime difficoltà. Il tecnico ha chiesto alla squadra umiltà, lucidità e attenzione, ribadendo la fiducia nel gruppo e nelle sue qualità. Dal canto suo, il centrocampista ha lanciato un messaggio chiaro: niente disfattismo, ma consapevolezza degli errori da correggere. Sullo sfondo, un obiettivo che resta centrale: essere sempre all'altezza dell'Inter e delle sue ambizioni. E qui è scattato anche un paragone con la Juve.

Inter-Stoccarda, la conferenza di Chivu "Sappiamo la classifica, siamo consapevoli delle nostre ambizioni e della squadra che affronteremo domani. Lo Stoccarda è aggressivo e forte. Ha fatto vedere tante cose buone. Dobbiamo essere pronti per fare del nostro meglio. Sono tutti e tre a disposizione gli attaccanti" - ha spiegato Chivu in conferenza stampa. Poi è ritornato sul pareggio contro l'Atalanta: "L’Inter non può essere giudicata per uno spezzone di una partita. Ha fatto vedere cos'è e lo dicono i numeri. Dobbiamo fare un’analisi lucida senza perdere quanto fatto di buono. Cercheremo di migliorare e limare i difetti". Poi ha proseguito: "Abbiamo l’obbligo di essere l’Inter. Dobbiamo essere noi senza presunzione e con tanta umiltà. Siamo consapevoli di cosa non funziona e cosa funziona. La parte negativa fa i titoli e attira più attenzione dal punto di vista mediatico ma noi dobbiamo essere lucidi".