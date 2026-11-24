Atalanta-Inter è stata una partita a dir poco pazza, in cui la squadra di Chivu è andata per ben tre volte in vantaggio di due gol e in tutte le occasioni si è fatta recuperare dalla Dea. Alla fine il match è terminato 4-4 ma non sono mancate le polemiche. Ma che la serata dell'Inter sarebbe stata scivolosa lo si era capito ancor prima del fischio d'inizio perché, come rivelato da Bordocam, lo stesso Chivu è quasi scivolato sulle scale prima dell'inizio della partita. Un primo segnale di quello che poi sarebbe stato l'andamento della partita.