Bordocam svela i nervi tesi Inter: Sucic-Augusto, poi il 4-4 Atalanta scatena Lautaro e Barella
Atalanta-Inter è stata una partita a dir poco pazza, in cui la squadra di Chivu è andata per ben tre volte in vantaggio di due gol e in tutte le occasioni si è fatta recuperare dalla Dea. Alla fine il match è terminato 4-4 ma non sono mancate le polemiche. Ma che la serata dell'Inter sarebbe stata scivolosa lo si era capito ancor prima del fischio d'inizio perché, come rivelato da Bordocam, lo stesso Chivu è quasi scivolato sulle scale prima dell'inizio della partita. Un primo segnale di quello che poi sarebbe stato l'andamento della partita.
La super giocata di Maresca
L'incontro inizia però non con una giocata di uno dei 22 giocatori in campo, ma dell'arbitro. Portando la palla al centro, infatti, Maresca l'ha stoppata alla perfezione. Un tocco vellutato che ha sorpreso anche Thuram, che gli dice: "Mamma oh". La squadra di Chivu parte subito forte, anche se manca un po' di cattiveria sottoporta. Sarri invece chiede ai suoi di alzare il baricentro, ma nonostante questo l'Inter riesce comunque a trovare la rete dell'1-0 con Pio Esposito su errore di Scalvini. Dopo l'esultanza, però, l'attaccante italiano è stato colpito in testa da una pallina.
Chivu e "l'amico" Colombo
Sul punteggio di 1-0 per i nerazzurri, Sportiello compie un autentico miracolo su Pio Esposito, negando il raddoppio dell'Inter. Un disperato Chivu trova conforto sulla spalla del quarto uomo Colombo, che era proprio uno degli arbitri "graditi" nell'inchiesta della Procura di Milano. Lo sconforto del tecnico nerazzurro durerà poco perchè, sul successivo calcio d'angolo, sempre Pio Esposito firmerà la sua doppietta personale.
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