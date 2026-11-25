Youth League, Inter al capolinea: tre schiaffi dallo Stoccarda in casa. E l'U23 ne prende tre a Cerignola
Giornata da dimenticare per l'Inter sul fronte del settore giovanile. La formazione Under 20 guidata da Bigica incassa una pesante sconfitta casalinga contro lo Stoccarda, che si impone con un netto 3-0. Un risultato che complica sensibilmente il percorso europeo dei nerazzurri, ora costretti a giocarsi le ultime possibilità di qualificazione nell'ultima giornata della fase campionato. Stesso risultato anche per l'U23 nel recupero della sfida contro l'Audace Cerignola.
Inter U20-Stoccarda: due gol in pochi minuti indirizzano la sfida
L'avvio di partita si rivela subito in salita per i ragazzi di Bigica, che tra il 13' e il 15' subiscono due reti nel giro di appena sessanta secondi. A colpire sono Kenmoe e Yigit, capaci di indirizzare immediatamente l'incontro a favore della formazione tedesca. Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa arriva anche il tris firmato da Redzepi, che mette definitivamente la parola fine alla contesa. L'Inter non riesce a trovare le contromisure necessarie e non mostra una reazione efficace per riaprire la partita. Con quattro punti in classifica e il Borussia Dortmund ancora da affrontare nell'ultima giornata della fase campionato della Youth League, la qualificazione al prossimo turno diventa un'impresa particolarmente complicata. Per rientrare tra le 22 squadre ammesse alla fase successiva servirà infatti un risultato positivo, accompagnato da una serie di incastri favorevoli.
Inter U23, sconfitta anche per Vecchi
Non va meglio all'Inter U23 di Stefano Vecchi, impegnata nel recupero della 14ª giornata di campionato contro l'Audace Cerignola. La partita rimane sostanzialmente equilibrata per buona parte del primo tempo, ma proprio allo scadere arriva l'episodio che cambia l'inerzia dell'incontro. Gambale porta avanti la formazione pugliese, colpendo i nerazzurri nel momento peggiore. Nella seconda frazione l'Inter fatica a reagire e i padroni di casa ne approfittano per allungare ulteriormente. Prima Volpe e poi Cretella trovano la via del gol, fissando il punteggio sul definitivo 3-0. Una battuta d'arresto pesante anche in ottica classifica, con il Cerignola che supera proprio i nerazzurri. La formazione di Vecchi rimane così all'ottavo posto a quota 23 punti.
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