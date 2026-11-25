Inter U20-Stoccarda: due gol in pochi minuti indirizzano la sfida

L'avvio di partita si rivela subito in salita per i ragazzi di Bigica, che tra il 13' e il 15' subiscono due reti nel giro di appena sessanta secondi. A colpire sono Kenmoe e Yigit, capaci di indirizzare immediatamente l'incontro a favore della formazione tedesca. Dopo un primo tempo complicato, nella ripresa arriva anche il tris firmato da Redzepi, che mette definitivamente la parola fine alla contesa. L'Inter non riesce a trovare le contromisure necessarie e non mostra una reazione efficace per riaprire la partita. Con quattro punti in classifica e il Borussia Dortmund ancora da affrontare nell'ultima giornata della fase campionato della Youth League, la qualificazione al prossimo turno diventa un'impresa particolarmente complicata. Per rientrare tra le 22 squadre ammesse alla fase successiva servirà infatti un risultato positivo, accompagnato da una serie di incastri favorevoli.