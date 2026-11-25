Bastoni ko, infortunio in Inter-Stoccarda: cos'è successo
Ancora un infortunio in casa Inter, ancora un problema per Cristian Chivu. Nella sfida di Champions League contro lo Stoccarda si è fermato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, schierato titolare, ha accusato un problema fisico nel finale del primo tempo, quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. Non è riuscito ad arrivare fino all'intervallo e al 41' ha chiesto il cambio. Chivu ha mandato in campo Federico Dimarco e ha spostato Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre. Secondo le prime indicazioni, Bastoni avrebbe accusato un problema muscolare al quadricipite sinistro.
Bastoni salta il Genoa
Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, quando gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. La sua presenza nella prossima partita di campionato contro il Genoa sembra però già fortemente a rischio. Chivu spera che Bastoni si sia fermato in tempo e che lo stop sia il più breve possibile.
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