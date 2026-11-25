Ancora un infortunio in casa Inter, ancora un problema per Cristian Chivu. Nella sfida di Champions League contro lo Stoccarda si è fermato Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro, schierato titolare, ha accusato un problema fisico nel finale del primo tempo, quando il punteggio era ancora fermo sullo 0-0. Non è riuscito ad arrivare fino all'intervallo e al 41' ha chiesto il cambio. Chivu ha mandato in campo Federico Dimarco e ha spostato Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro della difesa a tre. Secondo le prime indicazioni, Bastoni avrebbe accusato un problema muscolare al quadricipite sinistro.