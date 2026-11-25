Chivu, la risposta dell'Inter passa dalla testa: “Abbiamo reagito”. E ora tre errori da limare
"Abbiamo reagito nella mentalità e nell'organizzazione messa in campo. Siamo stati bravi in tutto, senza farsi prendere dalla loro intensità e accettando in alcuni momenti di difendere bassi ma con energia". Queste le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria per 2-0 nella sfida casalinga di Champions League contro lo Stoccarda. "Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio se avessimo avuto più lucidità e cattiveria - rimarca Chivu - . Il mio compito è trasmettere gli stimoli giusti in ogni partita. Stiamo cercando di mantenere sempre un buon livello, a volte riusciamo e altre no, ma la squadra deve restare unita".
Il commento di Chivu
L'allenatore dell'Inter ha poi concluso: "Ciò che portiamo in campo non può essere sempre perfetto, oggi abbiamo avuto una mentalità tale che ci ha consentito di vincere. Non abbiamo perso lucidità dopo Bergamo, dove ci è mancato qualcosa nel finale. Questo non significa che tutto ciò che di buono è stato fatto in quella gara va buttato. Serve lucidità nelle analisi, limando però gli errori tecnici, tattici e mentali che facciamo".
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