Josep Martinez va verso il patteggiamento per l'incidente stradale del 28 ottobre 2025 , costato la vita a Paolo Saibene, 81enne che si stava spostando a bordo di una carrozzina elettrica a Fenegrò, in provincia di Como. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio del portiere dell'Inter, che ha avanzato una richiesta di patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno. La Procura di Como, diretta da Massimo Astori, ha espresso il proprio consenso alla richiesta.

L'accaduto

Secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze di due persone, l'anziano, forse a causa di un malore, avrebbe improvvisamente invaso la corsia di marcia dell'auto condotta dal calciatore nerazzurro, che non sarebbe riuscito a evitare l'impatto. Sull'asfalto non erano stati riscontrati segni di frenata. Il prossimo passaggio sarà dunque la fissazione dell'udienza nella quale il giudice sarà chiamato a valutare l'accordo raggiunto tra le parti e a decidere se ratificare il patteggiamento.