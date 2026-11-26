Va verso il patteggiamento il portiere dell'Inter Josep Martinez per l'investimento con la propria auto di un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica a Fenegrò, nel Comasco, il 28 ottobre del 2025. La Procura di Como ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del calciatore il quale ha chiesto il patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno. Sul patteggiamento c'è il consenso della Procura diretta da Massimo Astori.