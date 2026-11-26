Inter, un anno di carcere per Martinez: patteggiamento e sospensione della pena
Va verso il patteggiamento il portiere dell'Inter Josep Martinez per l'investimento con la propria auto di un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, che si stava muovendo su una carrozzina elettrica a Fenegrò, nel Comasco, il 28 ottobre del 2025. La Procura di Como ha infatti chiesto il rinvio a giudizio del calciatore il quale ha chiesto il patteggiamento a un anno, con la sospensione condizionale della pena e il risarcimento del danno. Sul patteggiamento c'è il consenso della Procura diretta da Massimo Astori.
Incidente Martinez, cosa successe
L'anziano, a causa forse di un malore, secondo due testimoni aveva invaso la corsia di marcia dell'auto del calciatore che non era riuscito a evitarlo. Sull'asfalto non furono riscontrati segni di frenata. Sarà quindi fissata un'udienza per la sentenza di applicazione della pena che il giudice deciderà se ratificare.
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