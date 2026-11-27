Come partire dall’1-0. Anzi, anche qualcosa in più: sono bastati cinque minuti a San Siro per ricordare quanto valga l’attaccante di cui, nell'ultimo mese e mezzo, si è paradossalmente parlato meno nell'attacco dell' Inter . Lautaro Martinez è tornato, 43 giorni dopo l'ultima marcatura con il Club Brugge , e l'ha fatto a modo suo: il Toro ha messo il timbro sul successo con lo Stoccarda . Non un avversario trascendentale, a conti fatti, ma una sfida che i nerazzurri di Cristian Chivu non potevano permettersi di mettere in discussione, come era accaduto in campionato con l’ Atalanta : l’ingresso dell’argentino a Bergamo aveva fatto pensare a un rodaggio ancora relativamente lungo. Pare finito a tempo record, e Lautaro ha ripreso la sua marcia fatta soprattutto di gol: in questa stagione, ne segna uno ogni 81 minuti. Una media esaltata anche dal minutaggio tutto sommato contenuto, ma che non possono vantare né Marcus Thuram né Pio Esposito .

In questa stagione il capitano sta segnando una rete ogni 81 minuti

A proposito, l’ingresso con la formazione tedesca in Champions League ha anche evidenziato l’ottimo feeling con il centravanti italiano, che nelle ultime settimane si è preso la luce della ribalta ed è ormai molto più che un terzo incomodo nella luna di miele perenne della Thula. L’impressione è che il più penalizzato dal ritorno di Lautaro possa essere proprio il francese, per quanto dei tre sia l’unico in grado di assicurare una certa profondità alla manovra offensiva dell’Inter. La convivenza tra il Toro e Pio è interessante anche per la disponibilità dell’argentino a giocare lontano dall’area di rigore: gli piace venire incontro ai centrocampisti, sa giocare di prima e ha migliorato sempre di più la sua sensibilità nel dettare i tempi del pressing. Al netto dei discorsi di natura tattica, Chivu ha ritrovato il suo capitano nel momento in cui più di un giocatore di esperienza sta faticando a dare continuità alle proprie prestazioni e a trasmettere determinati messaggi. Non è un dettaglio, in una squadra che si è fatta rimontare il doppio vantaggio due volte nel giro di una partita e alla quale l’agonismo del suo numero 10 può solo fare bene. «Una boccata di ossigeno e un'iniezione di fiducia, non che ne avesse bisogno», ha commentato il tecnico romeno a proposito del gol. Chivu potrà divertirsi a distribuire - in attesa di Bonny - i minuti tra tre attaccanti che, per motivi diversi, si aspettano di giocare da titolari: se per Esposito la questione è soprattutto sportiva, con Thuram non è detto che non finisca per intrecciarsi con le riflessioni sul suo futuro a Milano. Sette gol in nove partite, peraltro, consentono a Lautaro di ragionare ancora su un bottino stagionale importante, a dispetto del tempo perso in infermeria. Con quello di mercoledì è arrivato a 182 in nerazzurro: nella storia dell’Inter hanno fatto meglio di lui soltanto Meazza (284) e Altobelli (209). A portata di mano, già in questa stagione, c’è quota 200. In campionato il sorpasso ai danni di Benito Lorenzi dista tre gol (136 a 138) e farebbe del Toro il secondo miglior marcatore interista di sempre in Serie A. Quanto alle scelte di Chivu, almeno fino a Natale ci sarà da giocare per tutti: sette partite in 25 giorni, dal doppio confronto con il Genoa (domani Lautaro tornerà tra i titolari) tra campionato e Coppa Italia agli impegni con Frosinone, Torino e Lecce, passando per Dortmund. Il 22 dicembre, con la Lazio a San Siro, c’è già una coppa da alzare.