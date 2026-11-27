I tempi di recupero

L'Inter, per mezzo di una nota diramata sul sito ufficiale, ha fatto sapere che "Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra". Il difensore centrale scuola Atalanta potrebbe dunque rimanere lontano dai campi da gioco per circa tre settimane.