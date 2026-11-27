Bastoni, il report dell'Inter dopo l'infortunio in Champions: nota ufficiale e tempi di recupero
Non c'è tregua sul fronte dell'infermeria in casa Inter. Proprio mentre Cristian Chivu può finalmente riabbracciare Lautaro Martinez, lo staff tecnico deve incassare lo stop forzato di Alessandro Bastoni, arresosi a un problema di natura muscolare al 41' durante la gara di Champions League contro lo Stoccarda. Un contrattempo pesante per gli equilibri della formazione nerazzurra, che si appresta ad affrontare un ciclo ravvicinato di impegni senza uno dei punti di riferimento assoluti della propria retroguardia.
I tempi di recupero
L'Inter, per mezzo di una nota diramata sul sito ufficiale, ha fatto sapere che "Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra". Il difensore centrale scuola Atalanta potrebbe dunque rimanere lontano dai campi da gioco per circa tre settimane.
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