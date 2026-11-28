Polemiche per il calcio di rigore assegnato all' Inter all'ultimo minuto del primo tempo contro il Genoa . Sul punteggio di 2-0, Barella è finito a terra in area su presunto tocco di Otoa . L'arbitro Ayroldi ha concesso subito il penalty ai nerazzurri e non è stato richiamato da Meraviglia e Dionisi al var.

Dal dischetto si è presentato Sucic che ha trasformato il terzo rigore in sei giorni dopo Atalanta e Stoccarda. Restano dubbi sull'episodio: Walter Zenga a Sky ha sottolineato durante l'intervallo che "su Barella non si capisce chi ha fatto fallo".