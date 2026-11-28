"Mi è piaciuto l'approccio, l'atteggiamento cercando di essere propositivi. A metà primo tempo loro hanno avuto due occasioni e il nostro portiere è stato bravo, abbiamo cercato di reagire andando all'intervallo con un buon vantaggio". Così ai microfoni di Sky Sport Cristian Chivu dopo la vittoria per 4-0 contro il Genoa . Nonostante il punteggio largo, l' Inter ha sofferto nella parte centrale del primo tempo, quando sullo 0-0 Provedel ha salvato il risultato con due interventi prodigiosi: "Aveva fatto bene con Fiorentina e Venezia, sappiamo quello che è Ivan, sappiamo la qualità e i giudizi e le sentenze per qualche piccolo errore. Lui, Martinez e Di Gennaro sono tre professionisti, stanno bene insieme e noi siamo contenti di averli", ha detto l'allenatore nerazzurro a proposito del portiere ex Lazio.

Le parole di Chivu

"Noi dobbiamo dare continuità, dobbiamo limare qualche difetto, dobbiamo mettere dentro la partita tutto quello che abbiamo. Siamo consapevoli che nessuno ci regala nulla, siamo sempre quelli da battere e noi dobbiamo essere all'altezza e affrontare anche i momenti negativi. Questo è un gruppo che ha carattere e che ha voglia di migliorare e ripetere una stagione competitiva", ha aggiunto Chivu, prima di un giudizio su Sucic e Diouf: "Sappiamo che hanno qualità e sappiamo come sono accettati dal gruppo. Giocare nell'Inter non è semplice, ma loro vogliono migliorarsi e sono disposti ad accettare le regole del gruppo. Voglio ringraziare anche Stankovic, anche lui avrà l'opportunità. Stiamo migliorando Luis Henrique. Sucic mi è piaciuto, sappiamo tutti le sue qualità e quelle di Diouf, sia a destra che a sinistra. La partita era ormai chiusa ed è diventato più difficile vedere qualcosa di straordinario. Crediamo nei giovani, nella voglia e l'ambizione di giocare nell'Inter", ha concluso.