Pagelle Inter-Genoa: Provedel e ThuLa super, Sucic Mr. Rigore, solo un 6 tra gli ospiti
L'Inter ne mette a segno ancora quattro dopo aver rifilato un poker anche all'Atalanta alla scorsa giornata ma con un esito ben differente. I nerazzurri, infatti, erano stati rimontati dalla Dea da 4-2 a 4-4, mentre nel match di ieri contro il Genoa la squadra di Chivu ha portato agevolmente a casa i tre punti grazie alla doppietta di Thuram, il ritorno al gol di Lautaro Martinez ed il calcio di rigore concretizzato da Sucic. Nulla da fare per i rossoblù, mai stati in partita. Nel corso del match da segnalare un episodio piuttosto dubbio che ha visto protagonista Nicolò Barella.
Pagelle Inter
Provedel 7.5 Al 23’ e al 24’ si supera su Osmajic: decisivo.
Bisseck 6 Compie gli anni oggi, si mette la fascia al braccio nel finale per festeggiare: puntuale.
Akanji 5.5 Perde due volte Osmajic in area, per fortuna ci pensa Provedel.
Carlos Augusto 6.5 La decima da titolare e non sentirla: è sempre uno dei più positivi e prende pure un palo.
Stones (14’ st) 6 In campionato non si vedeva dal 14 settembre: minuti preziosi.
Diouf 7 L’assist per Lautaro e una serie di inserimenti che rendono l’Inter pericolosa.
Barella 7 È in tutte le azioni pericolose, si procura un rigore, dà un quasi assist a Thuram: superbo, con buona pace di Genova.
Zielinski (14’ st) 6.5 Torna e si fa subito sentire.
Sucic 7 Come vice Calha in regia deve ancora crescere un po’, in compenso come vice Calha dal dischetto: tre rigori in tre partite e tre gol.
Jones 6 Salva la sua prestazione con un secondo tempo incoraggiante, perché il primo tempo non giustifica l’hype estivo con il quale è arrivato a Milano.
Dimarco 6.5 Al 44’ gli annullano un gol per fuorigioco che sarebbe stato il primo in stagione: peccato, ma la prestazione è positiva. Luis Henrique (38’ st) ng
Thuram 8 Lautaro comincia l’opera, lui con una doppietta chiude la busta con una bella leccata dopo averci scritto: la ThuLa è tornata- e lui è leader come Lauti. Lavelli (38’ st) ng
Lautaro 7.5 Un secondo prima che tirasse, quando ha fatto il suo movimento sulla palla di Diouf, tutta San Siro aveva già pensato: gol! Ovviamente ha segnato, poi ha dato un assist e piano piano si avvicina alla forma migliore.
Esposito (14’ st) 6 Fa un po’ di sportellate.
All. Chivu 7 Un’Inter efficace e solida torna alla vittoria.
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