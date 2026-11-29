Pagelle Inter

Provedel 7.5 Al 23’ e al 24’ si supera su Osmajic: decisivo.

Bisseck 6 Compie gli anni oggi, si mette la fascia al braccio nel finale per festeggiare: puntuale.

Akanji 5.5 Perde due volte Osmajic in area, per fortuna ci pensa Provedel.

Carlos Augusto 6.5 La decima da titolare e non sentirla: è sempre uno dei più positivi e prende pure un palo.

Stones (14’ st) 6 In campionato non si vedeva dal 14 settembre: minuti preziosi.

Diouf 7 L’assist per Lautaro e una serie di inserimenti che rendono l’Inter pericolosa.

Barella 7 È in tutte le azioni pericolose, si procura un rigore, dà un quasi assist a Thuram: superbo, con buona pace di Genova.

Zielinski (14’ st) 6.5 Torna e si fa subito sentire.

Sucic 7 Come vice Calha in regia deve ancora crescere un po’, in compenso come vice Calha dal dischetto: tre rigori in tre partite e tre gol.

Jones 6 Salva la sua prestazione con un secondo tempo incoraggiante, perché il primo tempo non giustifica l’hype estivo con il quale è arrivato a Milano.

Dimarco 6.5 Al 44’ gli annullano un gol per fuorigioco che sarebbe stato il primo in stagione: peccato, ma la prestazione è positiva. Luis Henrique (38’ st) ng

Thuram 8 Lautaro comincia l’opera, lui con una doppietta chiude la busta con una bella leccata dopo averci scritto: la ThuLa è tornata- e lui è leader come Lauti. Lavelli (38’ st) ng

Lautaro 7.5 Un secondo prima che tirasse, quando ha fatto il suo movimento sulla palla di Diouf, tutta San Siro aveva già pensato: gol! Ovviamente ha segnato, poi ha dato un assist e piano piano si avvicina alla forma migliore.

Esposito (14’ st) 6 Fa un po’ di sportellate.

All. Chivu 7 Un’Inter efficace e solida torna alla vittoria.