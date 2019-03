Juve, Ronaldo arriva a Torino: ora i controlli per valutare l'infortunio

TORINO - Cristiano Ronaldo sta rientrando a Torino in queste ore per sottoporsi alle visite di controllo al JMedical, per capire l'entità dell'infortunio muscolare arrivato dopo mezz'ora di gioco della sfida Portogallo-Serbia. Il portoghese prima di tornare in Italia da Lisbona ha fatto tappa intermedia a Barcellona: secondo Radio Catalunya lo stop sarebbe avvenuto per effettuare una ulteriore visita medica nella città catalana, senza però fornire alcuna informazione su quando, dove e con chi sarebbero avvenuti questi controlli, Ronaldo è sereno e punta l'Ajax: «Mi conosco, ci sarò» FOTO Ronaldo infortunato: chiede il cambio al 31'

I CONTROLLI - Quelli dei medici ufficiali della Juventus non saranno i primi controlli medici per CR7: già in Portogallo il numero 7 bianconero ha effettuato delle valutazioni specifiche che, come da bollettino del club, hanno riscontrato una lesione di "modesta entità" ai flessori della coscia destra. Ovviamente, se fosse confermata la modesta entità - essendo una lesione, può essere valutata con precisione solo dopo un paio di giorni - sarebbe possibile il recupero per la trasferta del 10 aprile ad Amsterdam, andata dei quarti di finale di Champions contro l'Ajax. FOTO Come sta la Juve? Diamo i voti ai bianconeri