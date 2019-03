Il papà di Kean: «Moise è forte! E sto trattando con la Juve...» 

Ieri Birou ha spiegato di essere più che un simpatizzante della Lega, e la sezione di Vercelli del partito salviniano le ha proposto di tesserarsi con loro: «Io sono già tesserato della Lega nel luogo dove vivo, a Fossano, ormai da due anni, ma non mi posso candidare perché ancora non ho la cittadinanza. Sono sulla lista di Dario Tallone (candidato sindaco del centrodestra a Fossano, ndr) e insieme - aggiunge - stiamo cercando di mandare il Capitano Salvini a vincere in Europa». (In collaborazione con Italpress)