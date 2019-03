Juve, il mercato d'estate: Manolas e la lista B

TORINO - Il caso di Kostas Manolas non è l’unico. Fuori o dentro l’Europa che conta, fa la differenza. E non solo per la Roma. Senza Champions, sono altissime le possibilità che i giallorossi debbano sacrificare l’ex Olympiacos. Il prezzo c’è già ed è quello della clausola: 36 milioni di euro. Più o meno la metà di quello di Matthijs De Ligt dell’Ajax, che resta la prima scelta di Fabio Paratici assieme a Ruben Dias del Benfica (60 milioni). Il mercato, però, è fatto di incastri e i posizionamenti di fine stagione condizioneranno non poco i movimenti delle big. I dirigenti bianconeri tengono le antenne dritte sui romanisti (di Zaniolo e LorenzoPellegrini scriviamo a pagina 3), ma opportunità importanti possono spuntare anche a Valencia. Il club spagnolo in questo momento è settimo in classifica nella Liga, a -3 dal Siviglia, e senza un trionfo in Europa League rischia di restare fuori dalla Champions e da ogni tipo di Coppa. Uno scenario del genere imporrebbe alcuni “tagli”. Juventus e Valencia hanno ottimi rapporti, rafforzati ulteriomente dall’affare Joao Cancelo della scorsa estate, e in caso di saldi di lusso i bianconeri avrebbero diverse idee. A partire da due gioiellini spagnoli: il jolly di centrocampo Carlos Soler (22 anni) e l’ala Ferran Torrres (19), senza dimenticare il 23enne terzino sinistro José Gayà, già sondato in passato.

