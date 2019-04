As: «CR7 & Georgina, pronta la pasticceria di Ronaldo» 

TORINO - Per Cristiano Ronaldo c'è altro oltre il campo e i gol con la maglia della Juventus. C'è l'amore per Georgina, la quotidianità con lei e i progetti per il futuro da realizzare insieme. CR7 pensa in grande, è un suo marchio di fabbrica, e ha dimostrato di saper investire: dalla nuova clinica per il trapianto dei capelli alla prossima apertura del suo hotel a Marrakech. Ora gli orizzonti si spostano nel mondo della cucina. Come scrive 'As', il fenomeno portoghese starebbe aprendo un'altra attività commerciale: una pasticceria a Torino che sarà gestita da Georgina, un regalo pensato apposta da Cristiano per la sua fidanzata. E il nome del negozio è già pronto: ecco a voi "CR7 & Georgina Rodriguez".