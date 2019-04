Allegri: «Cancelo? In difesa tutti bene. Ronaldo di altra categoria»

AMSTERDAM (Olanda) - «Ronaldo ha dimostrato di essere di un'altra categoria, i suoi tempi di gioco sono diversi dagli altri. Non c'è niente da fare». Massimiliano Allegri è partito dal suo fuoriclasse per commentare il pareggio di Champions tra Ajax e Juve. Il grande assente è stato capitano Chiellini, ma per il tecnico bianconero «Rugani ha fatto una bella partita. Io ero sereno. Deve migliorare nella fase di costruzione ma si è districato bene - ha detto a Sky Sport -. Tutti comunque in difesa han fatto bene, anche Cancelo».

Sulle difficoltà di questa sera, Allegri ha spiegato: «Una squadra che arriva ai quarti come l'Ajax vuol dire che ha qualità importanti, porta molto uomini sulla linea della palla e palleggia bene. Noi dovevamo sfruttare meglio i palloni conquistati, dovevamo allungare di più il gioco». Sulle difficoltà ad inizio ripresa: «Abbiamo preso subito gol, quindi loro hanno preso fiducia. La squadra si è compattata e abbiamo difeso bene, poi nel finale ho messo tutti i giocatori tecnici perché avevamo bisogno di prendere il gioco in mano». Capitolo centrocampo. «Bentancur è già migliorato ma negli inserimenti può ancora fare meglio. Stasera ha fatto un'ottima partita perché Pjanic è stato pressato molto. Miralem è stato molto utile nel finale, ha fatto molto bene in fase difensiva». Infine su un contatto che ha visto protagonisti Douglas Costa e De Jong già ammonito: «Doveva lasciare il piede, sarebbero rimasti in dieci. Le vittorie passano anche da queste piccole cose e nel calcio non sempre si vince pulito».

