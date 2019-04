Champions mercato: la Juve attende Mendes per Felix e Dias

TORINO - L’operazione Cristiano Ronaldo-Juventus è iniziata in un hotel di Madrid prima dei quarti di Champions della passata stagione tra i bianconeri e il Real. La musichetta europea è un richiamo anche per i grandi manager. Tra oggi e domani saranno molti i procuratori che sbarcheranno a Torino e tra questi ci sarà anche uno dei registi dell’affare del secolo. Già, Jorge Mendes, il super agente di CR7, è atteso allo Stadium per Juventus-Ajax, ma prima o dopo la partita avrà modo di aggiornarsi con il ds bianconero Fabio Paratici. La doppietta Ronaldo-Cancelo della scorsa estate ha rafforzato il legame tra i due e i benefici potrebbero continuare anche nel prossimo mercato. Sensazione rafforzata dagli indizi che filtrano dal Portogallo. Juventus e Benfica, grazie all’intermediazione di Mendes, già da qualche mese stanno trattando su un doppio binario: Ruben Dias e Joao Felix. Entrambi portoghesi e compagni di nazionale di Cristiano Ronaldo.

