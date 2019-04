Lippi: «Juve-Ajax? Mancava Chiellini. Vorrei rigiocare la finale col Milan a Manchester»

TORINO - "In Cina si sta bene, i cinesi sono un po' curiosi ma si vive bene. Per mettersi al passo con i tempi dal punto di vista calcistico c'e' ancora da lavorare, li' non c'e' tradizione, giocano tutti a ping pong, non vedi mai un bambino giocare a calcio. Ora stanno iniziando a creare settori giovanili, a giocare a calcio nelle scuole. Stanno dando vita a diversi miglioramenti" sono le parole di Marcello Lippi , ospite de "I lunatici" su Radio2. L'ex ct dell'Italia ha parlato dell'esperienza in Cina ma è tornato anche sul passato. Ricordando l'indimenticabile notte di Berlino, "in cui diventammo campioni del mondo nel 2006 battendo la Francia ai rigori. Di quel mondiale e' stato raccontato tutto, vincere con la maglia dell'Italia, salire sul tetto del mondo, ti da' una gioia che non ha pari. Su quell'esperienza non c'e' piu' niente da raccontare". Poi, un pensiero sulla nazionale di Roberto Mancini : "Ci sono tanti giovani bravi e lui ha avuto il coraggio di chiamarli in qualche caso anche prima che esordissero in Serie A .Ha scelto i giovani piu' bravi, questa Nazionale mi piace, ci sono tanti ragazzi interessanti".

SULLA JUVE - Nella carriera di Lippi c'e' anche tanta Juventus: l'ultima Champions League dei bianconeri arrivo' sotto la sua guida nel 1996. "Fu la prima grande soddisfazione internazionale. L'anno prima vincemmo campionato e coppa italia, poi trionfammo in coppa dei Campioni e l'anno dopo alzammo la coppa Intercontinentale. Per vincere la Coppa dei Campioni ci vogliono dei grandi giocatori e poi serve un grande senso di appartenenza, la voglia di mettersi a disposizioni l'uno dell'altro. Quei ragazzi lo fecero, e infatti salirono sul tetto del mondo. Cosa e' mancato alla Juve per vincere quest'anno? La fortuna di avere a disposizione i giocatori importanti nel momento decisivo. Chiellini ad esempio per la Juventus e' importante quasi come Ronaldo e con l'Ajax non c'era". Coi bianconeri Lippi ha poi perso tre finali di Champions e dovesse rigiocarne una non avrebbe dubbi: "Juve-Milan, la finale che abbiamo perso ai rigori, quella li' ha lasciato tanto amaro in bocca".

IL PENSIERO SU ALLEGRI - Su Allegri e gli altri allenatori italiani: "Chi vince ha sempre una grande qualita', vincere non e' mai facile. E mi riferisco ad Allegri. Molti lo criticano dicendo che le sue squadre non giocano bene, ma le sue squadre giocano per vincere e vincono sempre. Ancelotti e' molto bravo, ha vinto in diverse nazioni. Anche Spalletti e' molto bravo. Tra i giovani mi piace De Zerbi, fa giocare molto bene le sue squadre. Certo, piu' i giocatori sono importanti e forti, piu' e' difficile creare certi automatismi".