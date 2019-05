Juventus, Allegri: «Il Grande Torino è la storia del calcio. Adani? Mi dispiace»

NUOVO SIPARIETTO CON ADANI - Il tecnico bianconero ha avuto modo di ri confrontarsi con Adani dopo la lite nel post-partita di Inter-Juve : «Quello che è successo sabato mi è dispiaciuto. Quando parlo su cosa succede in campo non è tutto da buttare, non è da buttare anche quello che ci hanno insegnato i vecchi allenatori. Fare l'allenatore è un mestiere difficile, serve sensibilità, capire i momenti della stagione, altrimenti tutti potrebbero farlo. Bisogna tornare un po' indietro, anche se non al calcio meno evoluto. Accetto le critiche e ascolto tutti, ma la formazione va fatta con tutto quello che ci hanno insegnato, miscelando tutto. Io ho un dovere verso l'azienda: portare i risultati. Con i numeri non si vince, le partite si vincono costruendo annate. E' questione di rispetto».

SULLA CHAMPIONS - toccato anche l'argomento Champions: «Non vanno scimmiottate le altre squadre come il Barcellona. Dipende dai contesti, ci sono squadre abituate a vincere le Champions e hanno giocatori di spessore. Ho visto delle giocate straordinarie come le abbiamo fatte noi. In un km ci corrono tutti, in 900 metri pure, negli ultimi 100 metri non ci corre nessuno". Infine, una battuta su Cancelo: «mantiene sempre la posizione come se fosse in fase di sviluppo di gioco, su questo deve migliorare. Pero' oggi ha fatto una buona partita. Ma sono contento di quello che hanno fatto anche i giovani. Devono fare esperienza e attraverso l'esperienza poi migliorano».