Juve, Allegri alla Continassa per dirigere l'allenamento. Agnelli è a Milano

TORINO - In attesa di capire quando Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli si incontreranno per decidere il futuro del tecnico oggi l'allenatore della Juve è arrivato alla Continassa per dirigere la seduta del mattino della squadra in vista della sfida contro la Roma. Ieri erano prima circolate delle voci su un possibile divorzo tra Allegri e il club bianconero, poi nella tarda serata era stata data per certa la voce dell'addio del tecnico. Nulla di tutto questo, perché la Juventus ha smentito tutto.

Allegri, la Juve cancella le voci di un divorzio