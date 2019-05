Allegri: «Futuro? È da ottobre che so di cosa ha bisogno la Juve»

ROMA - Massimiliano Allegri ha parlato al termine della sfida dell'Olimpico contro la Roma, terminata con il risultato di 2-0 per i giallorossi. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore della Juventus ha parlato non solo della partita, ma anche del suo futuro: "Ci sederemo insieme alla società e capiremo dove poter migliorare la squadra. Sto in un club straordinario e ci siamo tolti insieme tante soddisfazioni. Bisogna essere lucidi e non farsi prendere dall'affetto e dagli amori che ci circondano. Alla fine la Serie A ricomincerà il 24 agosto e bisognerà tornare a vincere le partite".

RESOCONTO - "E' stata una stagione importante - prosegue Allegri -, abbiamo vinto due trofei, ma la Champions League è stata anomala: ci sono mancati cinque giocatori importanti e abbiamo pagato queste assenze. Non siamo arrivati nel momento importante nelle condizioni migliori". E sulla partita dell'Olimpico dichiara: "Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo: dovevamo creare molto di più. C'è stata una supremazia schiacciante: ai ragazzi non c'è da rimproverare niente, certo se fosse stata una partita importante Chiellini non avrebbe giocato così in quell'uscita palla al piede e non avremmo preso il primo gol. Alla fine il campionato è chiuso da quattro domeniche, è anche normale che ci sia meno attenzione". NEDVED E IL FUTURO DI ALLEGRI FUTURO - L'allenatore bianconero continua a parlare di futuro: "L'anno prossimo sarà ancora più dura e il margine d'errore si assottiglierà. Sarà più difficile riuscire a vincere, dovremo essere lucidi nelle valutazioni ma in questo la società è sempre stata bravissima. Le parole di Nedved? E' stato bravo a metterla così, in questo modo ci sono altri spunti per continuare a parlare di questa faccenda nei prossimi giorni. Si parla solo di questo ormai". E LA ROMA? - "Considerare la panchina della Roma se non dovesse andare avanti l'esperienza alla Juventus? Sono stato vicino alla Roma sei anni fa, poi Berlusconi e Galliani mi fecero rimanere al Milan. A me Roma piace, è una città affascinante e quindi è normale che fare risultati qui sarebbe stato bello, ma ho contratto con la Juve, sto bene alla Juve e sono contento di rimanere alla Juve".