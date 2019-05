Milinkovic-Savic, la Juve accelera: c'è già l'accordo col giocatore

La Juve è già al lavoro per la prossima stagione, non solo sul fronte allenatore. Il club bianconero infatti sta già pensando a rafforzare la squadra. Una pista calda da diverso tempo è quella che porta a Milinkovic-Savic, centrocampista serbo della Lazio. La corte del club bianconero è serrata e nelle ultime ore si sarebbe registrata un’accelerazione importante. Non serve aspettare il nuovo allenatore: Milinkovic-Savic, premiato dalla serie A come miglior centrocampista del campionato, piacerebbe a tutti i tecnici. E se poi alla Juve dovesse arrivare Simone Inzaghi, l’accoppiata sarebbe perfetta.