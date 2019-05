Juve, Trezeguet e Ravanelli inaugurano la 6ª Academy in Cina

TORINO - Oltre settecento persone hanno assistito a Suzhou, in Cina, all'inaugurazione della Juventus Academy locale. Hanno partecipato all'inaugurazione due leggende juventine, il Brand Ambassador David Trezeguet e Fabrizio Ravanelli, che insieme a tanti ragazzi hanno partecipato a una serata completamente bianconera alla E-Sports Arena di Suzhou, preceduta da una sessione di incontri e autografi, cui hanno preso parte oltre 100 giovani tifosi. "Continua dunque a rafforzarsi il legame della Juve con la Cina, un paese strategico per lo sviluppo internazionale del Club, che proprio qui disputerà quest'estate una delle partite della ICC 2019, contro l'Inter - sottolinea la società campione d'Italia -. Infatti, quella di Suzhou è la sesta Academy cinese, dopo quelle di Shanghai, Zhuhai, Nanjing, Tianjin e Meishan, che fanno divertire un totale di 700 ragazzi. Il numero totale delle strutture bianconere nel mondo sale così a 57, di cui 18 in Asia".