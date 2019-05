Barzagli consegna allo Juventus Museum la numero 15: che sorpresa ad attenderlo!

Così è stato: nella giornata di oggi un emozionato Barzagli ha fatto il suo ingresso nel Museo, ha incontrato il presidente Paolo Garimberti , ma al momento della consegna, è successo qualcosa di molto speciale perché - come si vede in in video sul sito bianconero - ad accoglierlo ha trovato Gigi Buffon , Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini per ricomporre per l'ultima volta la mitica BBBC.

Juve, il piano B: ecco perché Guardiola resiste

Barzagli: "È un onore immenso"

"E' una giornata emozionante, sono felicissimo e contento. È un onore immenso. La maglia della Juve mette grande responsabilità ad un giocatore, soprattutto per la storia che c'è nel club", ha dichiarato Barzagli al sito bianconero. Nel video celebrativo, Buffon racconta che il difensore toscano "è stata una delle mie forze grazie alle quali sono riuscito a performare così tanto, come giocatore e come uomo". "Lui era il più forte nella testa", ha detto Chiellini. Bonucci ha invece ricordato: "La cosa che mi ha stupito, quando lo guardavo in allenamento, è possibile che un difensore non entra mai in scivolata perché arrivava sempre prima sulla palla e in modo pulito. Guardandolo sono riuscito a migliorare grazie a questi anni passati insieme, è stato un grande esempio". "A differenza loro ho iniziato molto più tardi a certi livelli, loro fin da ragazzi sono in questo grande club, vincendo e giocando per anni in nazionale. Anche loro mi hanno dato una ispirazione per poter diventare quello che sono diventato", ha concluso Barzagli.